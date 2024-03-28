"Укус дал осложнение": раскрыта шокирующая причина смерти экс-футболиста сборной Украины

Экс-футболист сборной Украины Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет. Причиной смерти звездного спортсмена стал рак мозга, вызванный осложнениями после укуса клеща.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова бывшего одноклубника Богдана по "Днепру", ЦСКА и "Арсеналу" Ролана Гусева в интервью изданию Sport24.
По словам Гусева, смерть Шершуна стала большим шоком.
"Как рассказал папа Богдана, это случилось из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову", - рассказал мужчина.
Он добавил, что даже когда прошло некоторое время, "ничего так и не нашли".
"Богдан плохо чувствовал себя в последние дни жизни - чувствовал слабость. Все время спал. Сделали пункцию, а там все так усилилось...", - уточнил Ролан.
Он признался, что невероятно трудно было слышать, как переживают и плачут отец Богдана, сестра, дочь... ведь его на тот момент рядом не было.
Богдан Шершун - уроженец Хмельницкого, воспитанник футбольной школы "Днепра".
На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 1997/98 годов. В составе родной команды завоевал бронзовую медаль Высшей лиги.
В 2002-2005 годах защищал цвета московского ЦСКА. Стал чемпионом РФ, дважды брал Кубок России, побеждал в Суперкубке России и триумфировал в Кубке УЕФА 2004/05.
После завоевания евротрофея вернулся в "Днепр".
Также выступал за киевский "Арсенал", криворожский "Кривбасс", "Волынь" из Луцка.
В сборной Украины сыграл 4 поединка в 2003-2006 годах, но не попал в финальную заявку национальной команды на ЧМ-2006.
Профессиональную карьеру Шершун завершил в 2014 году. С того времени он выступал на любительском уровне, защищал цвета сборной Украины среди ветеранов, работал экспертом для медиа.
Кроме того, бывший футболист получил тренерский диплом УЕФА категории A.
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