ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Укрзалізниця піднесла українцям шокуючий сюрприз

STYLERЖиття    02.03.2020 - 10:26
Укрзалізниця піднесла українцям шокуючий сюрприз
Укрзалізниця підвищує ціни на квитки (Колаж РБК-Україна)

Укрзалізниця підвищує ціни на свої послуги

Укрзалізниця приготувала українцям неприємний сюрприз. Підприємство підвищує вартість своїх послуг. Цей процес відбувається поетапно, кожен місяць ціни на квитки будуть підвищувати на 2%. До кінця року вартість проїзного квитка збільшиться на 22%. Про це повідомляють у прес-службі відомства.

В Укрзалізниці зазначили, що подорожчання не торкнеться тільки 1-го класу поїзда Інтерсіті+.

Причиною зростання тарифів на пасажирські перевезення є необхідність збільшення доходів державної залізничної компанії. В цілому дохід Укрзалізниці планують збільшити на 13% в 2020 році, у тому числі дохід від пасажирських перевезень — на 8%.

Зазначимо, що вже з 1 березня пасажири можуть відчути на собі подорожчання вартості послуг.

Як раніше ми писали, Укрзалізниця в рамках експерименту скасувала бланки замовлень. Тепер українцям буде простіше купувати квитки на 8 поїздів. Даний експеримент буде тривати лише один місяць.

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні. У той же час компанія не змогла підвищити ціни на квитки в 2019 році.

Ціни на залізничні квитки зросли з 1 березня Посадовців "Укрзалізниці" викрили на незаконному видобутку граніту
Новини України Укрзалізниця
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся