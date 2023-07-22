Укрзализныця блокирует учетные записи пассажиров: кто попал под "горячую руку"

Укрзализныця начала блокировать пользователей своего приложения. В бан попадают те, кто проявляет большую активность в системе и массово скупает билеты на перепродажу.

Об этом сообщили на странице перевозчика в Facebook .

За что блокирует перевозчик

По статистике, в мобильном приложении Укрзализныци 98% пользователей покупают не больше пяти билетов в неделю.

Однако если будут осуществлены массовые заказы (иногда более 500 билетов), это может свидетельствовать о работе перекупщиков.

"Во избежание попыток перепродажи билетов УЗ меняет процессы, чтобы упростить покупку билетов добросовестным клиентам и воспрепятствовать деятельности "билетных спекулянтов", - написали представители.

Какие аккаунты заблокируют

В список попадают пользователи, постоянно оформляющие билеты не для себя, а на разных пассажиров (на 10 и более в течение недели). При этом у Укрзализныци есть услуга по оформлению группового заказа.

Аномальная активность по возврату билетов и покупке на другие фамилии тех же мест может также стать основанием для временной блокировки.

Для того чтобы вовремя выявлять недобросовестных покупателей, анализируется аномальная активность отдельных учетных записей и если они используются не для бронирования индивидуальных поездок, а для массированного выкупа билетов на различные фамилии - такие учетные записи могут приостанавливаться.

"Помимо блокировки аккаунтов с аномальной активностью УЗ и дальше будет менять процессы и добавлять онлайн-инструменты, чтобы расширять доступность билетов для добросовестных пассажиров и ограничивать сами возможности перепродавать билеты", - отметили в УЗ.

Что делать, если вас заблокировали

Если вы несправедливо попали в бан, звоните по номеру 0 800 503 111. В компании обещают оперативно разобраться. А если вы осуществляли незаконную деятельность, то советуют пользоваться прозрачными услугами.