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Укрпочта выпустила марку к 10-летия войны с Россией и 2-й годовщине полномасштабного вторжения

Спецпогашение новой марки состоится 23 февраля (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)
Автор: Василина Копытко

Сегодня, 23 февраля, Укрпочта выпустила марку к 10-летию войны с Россией и к 2-й годовщине полномасштабного вторжения. Новую марку можно купить во всех почтовых отделениях или на официальном сайте Укрпочты.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в Facebook.

Как выглядит блок новых марок

"Сегодня особый день - мы выпускаем марку к 10-летию войны с Россией и ко 2-й годовщине полномасштабного вторжения. Однако и здесь мы пытались добавить немного позитива, назвав ее "И будет весна". А она обязательно будет. И, как и все мы, надеюсь, будет победной. Даже если не в этом году", - написал Смелянский.

Он отметил, что на марке изобразили наиболее известные фотографии за 10 лет войны: Крым, Харьков, Бахмут, Мариуполь.

"Спецпогашение состоится сегодня (23 февраля - Ред.) по всей стране. Как всегда, с особыми гостями, но об этом чуть позже", - отметил гендиректор Укрпочты.

Укрпочта выпустила марку к 10-летию войны с Россией (фото: facebook.com/ukrposhtaceo)

На сайте Укрпочты отмечается, что каждая марка - отдельная фотография.

На марке № 2072 "Захват аэропорта "Бельбек". Севастополь, 2014 г." - памятная фотография войны, начатой РФ против Украины еще в 2014 г. с оккупации Крыма. Автор снимка - польский фотограф Kуба Каминский.

На марке №2073 "Любовь не остановить! Харьков, 2022 г." - снимок Сергея Бобко/AFP увековечивает любовь: медики-волонтеры весной 2022 г. на свадебной фотосессии во дворе разрушенного российскими ракетами дома в Харькове.

На марке № 2074 "Свет победит! "Азовсталь". Мариуполь, 2022 г." - воин в лучах солнца на "Азовстали" - легендарный снимок "Ореста" Дмитрия Козацкого, сделанный им в мае 2022 г.

На марке № 2075 "Руки пехотинца. Бахмут, 2023 г." - фото пехотинца 28-й бригады с позывным "Снежком". Автор фото - Максим Дондюк, снимок он сделал в нескольких сотнях метров от вражеских окопов на окраине Бахмута в марте 2023 г.

Добавим, что почтовый блок "И будет весна" стоит 90 гривен.

Продажа марок уже стартовала (скриншот)

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