"Укрпошта" продала на аукціоні приміщення у Дніпрі за 5,5 мільйонів гривень

До речі, поштове відділення з усіма зручностями, як і раніше, працюватиме тут для мешканців Мирного. Однак у рамках стратегії, яку проводить керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський, поштовий оператор позбавляється невикористовуваних площ, грамотно скорочує непотрібні витрати. При цьому - дбає про співробітників і ґрунтовно покращує сервіс для клієнтів, у тому числі - і жителів Дніпра.

Аукціон у Дніпрі - маленький, але показовий приклад правильної стратегії "Укрпошти". Будівля на Баженова, 102 (масив Мирний) вимагала серйозних витрат (комунальні платежі тощо). Державна "Укрпошта" на початку грудня продала його - і дуже вдало. Приміщення зацікавило відразу кілька підприємців та фірм. Так що в ході аукціону первісна ціна (1,26 млн грн) злетіла майже в п'ять (!) разів - до 5,5 млн грн, яку запропонувала ФОП Цопіна Валентина Іванівна, яка в результаті перемогла в аукціоні.

Важливо - відділення "Укрпошти" продовжить працювати за договором оренди на тих же площах, які займає. А державний поштовий оператор внаслідок дбайливого підходу до використання приміщень отримав 5,5 млн грн.

Взагалі останнім часом "Укрпошта" під керівництвом Ігоря Смілянського динамічно долає пострадянську відсталість та підвищує ефективність роботи.