"Укрпошта" продала на аукціоні приміщення у Дніпрі за 5,5 мільйонів гривень

У Дніпрі днями пройшов успішний електронний аукціон, під час якого державна "Укрпошта" продала приміщення на вул. Баженова, 102. Тут давно розташовується поштове відділення №49057, а кілька років тому тут зробили дуже гарний ремонт і навіть відкрили дитячу кімнату.
Про це пише "Наше Місто".
До речі, поштове відділення з усіма зручностями, як і раніше, працюватиме тут для мешканців Мирного. Однак у рамках стратегії, яку проводить керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський, поштовий оператор позбавляється невикористовуваних площ, грамотно скорочує непотрібні витрати. При цьому - дбає про співробітників і ґрунтовно покращує сервіс для клієнтів, у тому числі - і жителів Дніпра.
Аукціон у Дніпрі - маленький, але показовий приклад правильної стратегії "Укрпошти". Будівля на Баженова, 102 (масив Мирний) вимагала серйозних витрат (комунальні платежі тощо). Державна "Укрпошта" на початку грудня продала його - і дуже вдало. Приміщення зацікавило відразу кілька підприємців та фірм. Так що в ході аукціону первісна ціна (1,26 млн грн) злетіла майже в п'ять (!) разів - до 5,5 млн грн, яку запропонувала ФОП Цопіна Валентина Іванівна, яка в результаті перемогла в аукціоні.
Важливо - відділення "Укрпошти" продовжить працювати за договором оренди на тих же площах, які займає. А державний поштовий оператор внаслідок дбайливого підходу до використання приміщень отримав 5,5 млн грн.
Взагалі останнім часом "Укрпошта" під керівництвом Ігоря Смілянського динамічно долає пострадянську відсталість та підвищує ефективність роботи.
Як повідомлялося, Верховна рада України ухвалила у першому читанні та за основу законопроект про поштовий зв'язок. Відповідний законопроект №4353 підтримали 267 нардепів.