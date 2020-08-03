Зміцнює імунітет і підтримує серце: медики розповіли про цілющі властивості груші

Сезон літніх фруктів і ягід є відмінним періодом для того, щоб зміцнити свій імунітет і підживити організм енергією. Одним з найбільш популярних ласощів серпня є груша. Вона допомагає боротися з запорами, сприяє зниженню ваги та регулює рівень цукру в крові.

У грушах міститься велика кількість клітковини, вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Кому корисно вживати груші, пише видання OBOZREVATEL.

Рівень цукру в крові. Груша прекрасно підходить тим людям, у яких є резистентність до інсуліну або діабет. Вона має низький глікемічний індекс і багата клітковиною, яка допомагає дуже повільно підвищувати рівень цукру в крові.

Покращує травлення. Вживання груш разом зі шкіркою допомагає регулювати роботу шлунково-кишкового тракту, знімає запори. Дослідження показують, що груша може навіть знизити ризик виникнення раку шлунка, оскільки в ній багато клітковини, волокон, антиоксидантів, вітамінів А і С, флавоноїдів. Груша сприяє виділенню шлункового соку і легко засвоюється, її рекомендують для відновлення після харчового отруєння.

Зміцнює імунітет. Велика кількість вітамінів в груші допомагає зняти запалення і підвищити захисні сили організму. Вона сприяє виробленню лейкоцитів, які захищають організм і знижують ризик зараження вірусними інфекціями.

Нормалізує роботу серця. В грушах є пектин, який допомагає знизити рівень "поганого" холестерину і знизити ризик виникнення жирових бляшок в артеріях. Вона багата калієм і допомагає регулювати артеріальний тиск, володіє судинорозширювальним ефектом і знижує ризик розвитку серцевих нападів і інсультів.

Зміцнює кістки та покращує шкіру. В грушах міститься магній, марганець, фосфор, кальцій і мідь, які насичують організм необхідною кількістю мінералів для зміцнення кісток і перешкоджають виникненню зморшок.

Допомагає схуднути. В груші мало калорій, але багато клітковини, а також сечогінних властивостей. Вона швидко насичує і виводить з організму зайву рідину. Вона не викликає алергію і її можна давати дітям у вигляді компоту, фруктових соків або джему.

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