Як зміцнити імунітет і уберегтися від вірусу: лікарі дали головні поради

Коронавірус в Україні інфікував 1892 людини. За добу заразилися 224 людини, серед них 20 дітей. Померли від наслідків інфекції 57 людини. На даний момент вдалося вилікуватися 45 пацієнтам. Лікарі розповіли, що потрібно робити, щоб зміцнити імунітет під час пандемії Covid-19. За словами медиків, здоровий кишечник - це запорука здоров'я.

Лікарі рекомендують вживати в їжу шпинат, гриби, полуницю і інші продукти, насичені поживними речовинами, такими як вітаміни А, С і D. Про це пише видання Orlando Health.

Люди, які знаходяться вдома на карантині, повинні дотримувати певну дієту. Такі рекомендації ВООЗ,

"Обмежений доступ до свіжих продуктів призводить до збільшення споживання продуктів з високим ступенем переробки, які, як правило, містять багато жирів, цукру і солі", - уточнюють медики.

Такі зміни в харчовій поведінці можуть мати негативний вплив на імунітет, запевняють експерти.

Ще важливими моментами є повноцінний сон і відсутність стресу.

"Імунна система схожа на комп'ютер - їй потрібні хвилини відпочинку, щоб вона не перегрілася", - сказав доктор Марк Мойад з медичного центру Мічиганського університету. він упевнений, що саме сон перезавантажує систему.