В Украину возвращается летняя жара: где солнце будет припекать больше всего

Прогноз погоды от синоптиков

В Укргидрометцентре сообщают, что с 12 сентября украинцы ощутят существенное повышение температуры. В западных, центральных и южных областях станет теплее до 28 градусов по Цельсию.

В Киеве столбики термометра будут достигать 26 градусов выше нуля.

"Температура воздуха +20+25 градусов, на северо-востоке +18+22, на юге до +28 градусов. Киевляне! Оставьте свои уборки, консервации и осенние мытья окон на потом - все на улицы! Там будет красиво - солнце, +22 градусы", - призвала украинцев синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ночи будут теплыми только на юге, ведь там будет до +16 градусов, а вот в остальных регионах - до 8 градусов тепла.

Но в то же время следует ожидать и дождей, которые могут прийти в Украину с 13 по 15 сентября вместе с атмосферным фронтом.

С 12 сентября в Украине станет жарче (скриншот: Styler)

Что пишут погодные ресурсы

Согласно прогнозу погоды от Sinoptik температура действительно повысится местами на семь градусов по Цельсию. Так, в Киеве в течение следующей недели будут фиксировать от 25 до 28 градусов.

Погода в сентябре 2023 (скриншот: Styler)

Специалисты Meteoprog отмечают, что до конца сентября в Украине будет держаться летнее тепло. К примеру, с 17 по 21 сентября они предусматривают до 30 градусов выше нуля.

Погода в сентябре 2023 (скриншот: Styler)

А вот Meteofor прогнозирует несколько более низкие показатели температуры. По данным сайта, 27 градусов тепла продержатся три дня, после чего пойдут на сезонное понижение.

Погода в сентябре 2023 (скриншот: Styler)

Вместе с тем, осадков пока не прогнозируют, а вот облачность вполне возможна.