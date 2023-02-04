На Украину надвигается холод из Арктики: когда ждать снегопадов и вьюг

Прогноз от Укргидрометцентра

В эти выходные в Украине прогнозируют временами небольшой снег, в Крыму с дождем. В западных областях умеренный, в Закарпатье и Прикарпатье местами сильный снег и метель. 4 февраля в западной, 5-6 февраля в южной части местами порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах страны местами гололедица.

Температура в субботу днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 0-5° тепла, 5-6 февраля ночью 5-10° мороза, днем 0-6° мороза, в Карпатах и Закарпатье ночью 12-17° мороза, днем 6-11° мороза.

Прогноз погоды на 4 февраля (скриншот).

Также синоптики объявили желтый уровень опасности на 4 февраля в четырех областях - Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой. Там пройдет значительный снег, метель. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Киевской области будет морозной. Синоптики прогнозируют небольшой снег и облачность с прояснениями. На дорогах кое-где гололедица.

Температура по области ночью будет составлять -1...6℃. Днем в Киевской области будет от -3℃ до +2℃. В Киеве ночью термометры покажут -3…5℃, а днем будет около 0℃. Ветер в столице ожидается северный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды от народного синоптика

В Украине в ближайшие дни ожидается существенное изменение погоды. По словам народного синоптика Станислава Щедрина, с 5 по 10 февраля в нашу страну придет холодная воздушная масса Арктического происхождения и ряд атмосферных фронтов, в результате чего повсеместно ожидается существенное похолодание.

Особенно холодно станет на западе и севере Украины.

"В большинстве областей 3-7 февраля пройдут снегопады; на юге, центре Украины и в Карпатах - сильные снегопады, метели, порывистый ветер, кое-где гололед", - говорит народный синоптик в Facebook.

В то же время Щедрин подчеркнул, что такая погода будет длиться недолго.

Схема распространения циклона (фото: Facebook/Станислав Щедрин)