Украину должны отстроить украинцы

Что нужно Украине для создания доступных пространств для граждан

Инклюзия – это не только о доступности. Безопасные и инклюзивные среды для тех, кто имеет психологические и эмоциональные травмы, а также пространства с учетом гендерных и возрастных потребностей населения - это должно быть частью той призмы, через которую рассматривается восстановление Украины.

Специалисты, которые примут участие в восстановлении Украины, должны обладать следующими качествами.

Во-первых, это мотивация к созданию инклюзивной среды; осознание того, что перед вами будет поставлена задача уделять внимание тем вещам, которые вас раньше не беспокоили, прислушиваться к мысли, которую вы, возможно, не замечали. Вероятно, вам понадобится коренным образом переосмыслить некоторые ключевые элементы того, что значит быть "специалистом по строительству среды". Вы должны спросить себя, что на самом деле значит быть мотивированным для выполнения этой работы. А что, если вы будете чувствовать себя некомфортно, когда вас попросят что-то изменить?

Во-вторых, знания – вам необходимо четко осознавать, какой может быть жизнь с инклюзией. Речь идет не только о физической недееспособности, но и об эмоциональной и психологической травме в результате всего пережитого.

Кроме того, важно также понимать, будет ли проблематичным для вас строить отношения с другими профессионалами не из вашего окружения.

А в сегодняшних реалиях также возникает вопрос языкового барьера: сможете ли вы правильно понять друг друга и решить задачи, которые будут возникать в ходе работы?

В-третьих, стратегия – то есть как вы будете осуществлять планирование своей работы и процесса восстановления, используя имеющиеся знания в полной мере. Следует проверить свои предположения и убедиться, что вы предусмотрели все возможные результаты. Также необходимо разработать ряд процедур, принципов и практик, при применении которых вы сможете убедиться, что принимаемые вами решения были осознанными и релевантными. Всегда держите в голове понимание того, кто вы и кем вы не являетесь, по сравнению с теми, для кого вы проводите восстановление.

И последнее – действие. Этот этап состоит в том, что восстановление Украины должно происходить адаптивным и рациональным способом. Мир и климат постоянно меняются вокруг вас, поэтому необходимо заранее думать о том, как возможная миграция населения повлияет на способы использования отстроенной окружающей среды и как вы можете объединить безопасность с доступностью и инклюзивностью.

Вам также необходимо иметь определенное разнообразие в команде. Убедитесь, что у вас есть представители разных вероисповеданий, людей, отличных по происхождению и культурного наследия их предков. Следует также рассмотреть представителей разных гендерных групп и направлений, которые также будут обладать широким спектром необходимых вам навыков. Это необходимо для того, чтобы в команде было разнообразие взглядов и опыта, которые вы сможете в полной мере использовать при работе над проектом. Однако следует понимать, что такое разнообразие личностей требует чуткого и сознательного лидера.

Поэтому, когда вы разовьете эти четыре качества, создадите разносторонние и инклюзивные команды под эффективным руководством сознательного лидера, вы сможете отстраивать Украину на основе инклюзивности.

Ремонт школы в Киеве, пострадавшей от российских обстрелов (фото: Getty Images)

Я склонна считать, что неважно, какие бюрократические проблемы могут возникать.

Там, где они есть, их следует решать постепенно, сосредотачиваясь на конечном результате, который хотят видеть и чиновник, и разработчик - а это, безусловно, лучшая, более безопасная, безусловно мирная, экологическая, красивая и инклюзивная Украина. Там, где пути к этому расходятся, проблемы могут быть решены благодаря активному взаимодействию.

Застройщики и специалисты, работающие в сфере городского строительства, ориентируясь в законах и установленных нормах, все же должны прислушиваться к мнению людей, ради которых они работают. Таким образом, соблюдать более высокие стандарты, чем установленные статутом или законодательством. Если организация знает, какие есть требования, она может просто использовать их и ориентироваться на них, планируя свою деятельность.

Инклюзивные подходы к среде довольно редко закрепляются на законодательном уровне – хотя это случается. И я рада видеть, что ЕС поддерживает Украину в восстановлении ее городов качественным, рациональным и инклюзивным способом посредством инициативы "Феникс", реализуемой Фондом Восточная Европа.

Я считаю очень важным, чтобы Украину отстраивали украинцы. Только вы можете знать, как это – жить в тех условиях, в которых вы сейчас находитесь, с настоящим сочувствием к тем, кто будет жить там дальше. Только вы будете знать, как это – жить со страхом, когда слышишь громкий шум, или волноваться, какое транспортное средство вот-вот выедет из-за угла. Только вы знаете, что такое внезапная паническая атака и потребность где-то найти укрытие днем посреди улицы. Только вы знаете, как спланировать и учесть все из перечисленного в процессе выполнения восстановления.

Я не говорю, что Украина не нуждается в посторонней помощи. Я предлагаю, чтобы те, кто находится за границей, были готовы предоставить то, о чем их просят, и не делали вид, что они либо лучше знают, либо уже имеют готовое решение.

Украинцы лучше отстроят Украину, чем кто-либо (фото: Getty Images)

Во всем мире мы недостаточно продвинулись в достижении Целей устойчивого развития ООН, но во время кризиса появляется шанс и возможность настоящих изменений. Мы многое узнали о себе во время COVID, и украинцы не открыли бы для себя новые глубины стойкости и мужества, если бы не война.

Сосредоточение внимания на целях устойчивого развития ООН поможет Украине выполнить свои обещания перед будущими поколениями. ООН имеет огромное количество установок и практических рекомендаций, которые могут пригодиться. К примеру:

достойный труд и экономический рост

создание устойчивой инфраструктуры, стимулирование инклюзивной и стабильной индустриализации, а также поощрение инноваций

борьба с социальным неравенством внутри стран

обеспечение инклюзивности, безопасности, жизнестойкости и стабильности городов и населенных пунктов

Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) в буквальном смысле являются основой мировой экономики. Они являются двигателями экономического роста и занятости, ведь на них приходится 90% бизнеса, до 70% всех рабочих мест и 50% валового внутреннего продукта (ВВП) на глобальном уровне.

Поэтому Украине нужно меньше ориентироваться на крупных мировых игроков в сфере развития, а сотрудничать с меньшими, более близкими к обществу профессионалами и представителями торговли.

Для того чтобы по-настоящему понять важность ММСП в торговле и экономическом росте, необходимо выйти за рамки абстрактных цифр. Говоря о ММСП, подразумевается не столько совокупная статистика, сколько улучшенная жизнь отдельных людей, предпринимателей и их общин благодаря деятельности таких предприятий.

Такой подход автоматически поддерживает предприятия, возглавляемые женщинами и представителями меньшинств, помогая внедрять инклюзивность в возобновляемую экономику.

В 2021 году было разработано руководство ООН "Ее город", которое показывает, что привлечение женщин к городскому развитию сделает город лучшим для всех. Девушки планируют и проектируют с учетом разнообразия и особых потребностей. Они определили, что процессы привлечения являются ключевыми для планирования города, который работает для всех, и предположили, что если мы позволим гражданам, чей голос почти не учитывается, быть экспертами, наши города и общины станут более инклюзивными, равными и сбалансированными.

Вена известна своим гендерно-инклюзивным подходом к дизайну. Обеспечив наличие в городе более широких зон для детских колясок, это в свою очередь привело к расширению зон для инвалидных колясок.

Общественное пространство Вены целенаправленно используется для того, чтобы женщины были более значимыми, что помогает и людям с недостатками слуха. Когда вы разрабатываете дизайн инклюзии, это работает для многих групп, а не только для людей с ограниченными возможностями.

Городское фермерство в Вене (фото: facebook.com/SmartCityWien)

Украина вдохновляет своим примером – несмотря на то, что она сейчас оказывает активное сопротивление захватчикам, сообщество сознательно и целенаправленно работает над восстановлением лучшего общества.

Заимствование передового опыта из других стран не будет иметь для Украины большого значения - она должна прокладывать свой собственный путь, основанный на ее истории, традициях, культуре; учитывая потребности своего Народа, своего Места в мире и своих отношений с Планетой в целом. Именно такой путь будет лучшим для государства.