RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам выплатят по 6600 грн помощи: кто получит деньги

Украинцам из трех областей выплатят денежную помощь (фото - РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Житомирской, Сумской и Харьковской областях Украины разворачивается программа финансовой поддержки. Ее составляющая многоцелевая денежная помощь в размере 6600 гривен, которая будет предоставляться в течение 6 месяцев в размере 1100 гривен ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Благотворительный фонд "Люмос Украина".

На кого рассчитана программа помощи

Программа направлена на семьи с детьми, включая семьи военных, входящих в определенный список.

Цель программы состоит в оказании поддержки наиболее уязвимым семьям с детьми, в частности тем, кто был вынужден покинуть свои дома и переселиться в другие регионы. Эта помощь будет способствовать обеспечению основных потребностей семей и усилению их потенциала для воспитания детей.

Кому назначат денежную помощь

  • семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми образовательными потребностями;
  • семьям, в которых воспитываются 2 и более детей, вернувшихся в семью из интернатного учреждения;
  • малообеспеченные семьи, в которых воспитывается 3 и более детей;
  • одиноким родителям, матери или отцу, которые сами воспитывают ребенка до 18 лет, в том числе ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми образовательными потребностями;
  • приемным семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет.

Реализация проекта продлится до октября 2024 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине