Украинцам развеяли основной миф про флюорографию в поликлинике

Флюорография в поликлиниках является для украинцев бесплатной, вопреки мифу, что пленку нужно покупать за свой счет.
Об этом жителям страны напомнили на странице Национальной службы здоровья.
Если вам или вашим родным говорят, что для того, чтобы пройти флюорографию по направлению врача - нужно сначала купить рентгеновскую пленку, знайте, что это - неправда.
Флюорография должна быть полностью бесплатной в следующих случаях:
По направлению врача
Обратите внимание, что на флюорографию пациента направляет семейный или лечащий врач. Именно врач определяет необходимость такого исследования и выписывает электронное направление. С этим направлением нужно прийти в медицинское учреждение, которое оказывает амбулаторную помощь по договору с НСЗУ.
Адрес медучреждения подскажет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.
О возможности сделать флюорографию нужно спросить в самом учреждении, уточнив, есть ли там необходимое оборудование и специалисты.
Контакты всех медицинских учреждений находятся в открытом доступе на их вебсайтах или страницах местных властей.
Во время лечения в стационаре
Если вам назначили флюорографию во время лечения в стационаре, то она будет проведена без дополнительных направлений и оплат - стоимость исследования входит в лечение.
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