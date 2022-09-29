Украинцам рассказали, что делать в случае укуса собаки или дикого животного

Бешенство - это острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом.
В Национальной службе здоровья рассказали украинцам, что же делать, если вас укусила собака или дикое животное.
Помните, что укусы собак или хищных животных могут угрожать вам бешенством.
Лучше проконсультироваться с семейным врачом или обратиться в травмпункт. Врач определит, нужна ли прививка и какие дальнейшие действия.
Тщательно промойте рану чистой водой с мылом.
Нанесите антисептик. Закройте рану или царапину чистой повязкой.
Обратитесь за медицинской помощью в ближайший травмпункт, чтобы рану должным образом обработали и решили ваши дальнейшие действия.
Врач травмпункта осмотрит пациента и при необходимости назначит курс антирабической вакцины. Вакцина против бешенства предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев. Главное начать курс лечения не позднее 14-го дня с момента укуса.
Напомним, что прививка от бешенства в Украине - бесплатная.
Инкубационный период бешенства обычно длится 2–3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от таких факторов, как место проникновения вируса бешенства и вирусная нагрузка.
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