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Украинцам рассказали, что делать в случае укуса собаки или дикого животного

Бешенство - очень опасная инфекция, которую переносят животные (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Бешенство - это острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом.

В Национальной службе здоровья рассказали украинцам, что же делать, если вас укусила собака или дикое животное.

Помните, что укусы собак или хищных животных могут угрожать вам бешенством.

Лучше проконсультироваться с семейным врачом или обратиться в травмпункт. Врач определит, нужна ли прививка и какие дальнейшие действия.

Первые действия при укусах животных

Тщательно промойте рану чистой водой с мылом.

Нанесите антисептик. Закройте рану или царапину чистой повязкой.

Обратитесь за медицинской помощью в ближайший травмпункт, чтобы рану должным образом обработали и решили ваши дальнейшие действия.

Врач травмпункта осмотрит пациента и при необходимости назначит курс антирабической вакцины. Вакцина против бешенства предотвращает возникновение заболевания в 96–99% случаев. Главное начать курс лечения не позднее 14-го дня с момента укуса.

Напомним, что прививка от бешенства в Украине - бесплатная.

Признаки бешенства у человека

  • место укуса начинает болеть – появляются ноющие и тянущие боли;
  • рана или рубец, если она уже затянулась, воспаляется, появляется припухлость;
  • по ходу нервов появляются боли и зуд;
  • температура тела повышается – она не опускается ниже 37 °С, но при этом не поднимается выше 37,3 °С;

Инкубационный период бешенства обычно длится 2–3 месяца, но может варьироваться от 1 недели до 1 года в зависимости от таких факторов, как место проникновения вируса бешенства и вирусная нагрузка.

Как мы ранее писали, львовские врачи поставили на ноги 11-летнего Артема из Харькова, который пережил кому и 8 операций.

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