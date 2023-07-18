Украинцам рассказали, что не должен делать семейный врач: не все об этом знают

Многие думают, что обязанностью семейного врача является распечатывать результаты консультации или обследования других врачей для пациента. Однако это не совсем так.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Telegram .

Почему врач не должен этого делать

В частности, иногда врачи-специалисты направляют пациентов к семейному врачу для распечатки результатов консультаций, диагностических обследований или лабораторных исследований.

Однако выдача результатов пациенту - это вопрос надлежащей организации работы медицинского учреждения и его структурных подразделений, в частности организации предоставления медицинских услуг. Это обязанность руководителя.

Поэтому результаты обследований должны организовать медучреждение, в котором пациент получает медицинскую услугу. Соответственно, врач-специалист не должен направлять людей к семейному врачу для получения результатов в бумажном виде.

Важно, если узкий специалист медицинского учреждения направляет к семейному врачу в другую больницу и говорит, что именно он должен распечатать результаты лабораторных исследований - это неправда.

Что делать, когда семейный врач в отпуске

Некоторые люди думают, что если семейный врач в отпуске, то пациент остается без медицинской помощи. Однако это миф.

На самом деле, во время отпуска одного врача происходит замена другим. Независимо от того, государственная это амбулатория, частный центр или врач-ФЛП.

У врача, работающего на замене, пациент может рассчитывать на весь объем услуг, входящий в пакет первичной медицинской помощи.

Узнать об отпуске врача пациенты могут следующим образом: