Украинцам рассказали, когда подешевеет рекордно подорожавший лук

Почему лук так подорожал

Эксперт отметила, что среди причин подорожания лука - погода, уменьшение площадей из-за войны, нарушение логистики и оккупация части Херсонской области, где выращивали больше всего этого овоща.

"В начале полномасштабной войны я стала консультанткой в ​​компании, где лук и чеснок выращивает четвертое поколение владельцев. В прошлом году в Нидерландах высеяли меньше лука, потому что страны Африки решили сами выращивать лук и отказались покупать у них", - сообщила Мусса.

По ее словам, из-за засушливого лета в Нидерландах не было урожая лука, отсюда возник дефицит в Европе. Также овощ поставлял в Еропу Пакистан, где произошло сильное наводнение, и урожай не собрали.

Когда подешевеет лук

По прогнозам, лук будет по 20-25 гривен, когда украинские фермеры соберут урожай, то есть осенью.

"В этом году посеяли лук даже в Закарпатье, в Черниговской и Одесской областях. Крупные предприятия через месяц-полтора начнут поставки. И зеленый лук уже есть – это уменьшает спрос на репчатый. Такого дефицита, как в этом году, не будет", – объяснила эксперт.

Такой космической цены на овощ, как 60 гривен за кг - уже не будет.

"10-15 гривен лук не будет стоить – выросли зарплаты, стоимость посадочного материала, дизеля. Но и 50 гривен тоже не будет. Лук будет по 23-25 ​​гривен за килограмм", - резюмировала Юлианна.