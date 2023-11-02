Украинцам рассказали, во всех ли государственных больницах оказывают помощь бесплатно

В Украине часто можно прочесть в социальных сетях миф о том, что будто бы в больницах нужно платить за любую медицинскую помощь. Однако все не совсем так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья в Telegram .

Что следует знать

Обратная сторона этого мифа - будто все государственные больницы должны оказывать медицинскую помощь бесплатно. Однако не стоит в это верить.

Все потому, что следует различать учреждения здравоохранения государственные и коммунальные. Коммунальные - почти все работают по договорам с Национальной службой здоровья. В то же время государственные медучреждения не все заключили договор с НСЗУ.

Следовательно, те учреждения, которые оказывают медицинскую помощь по договору с НСЗУ, - предоставляют ее бесплатно по Программе медицинских гарантий.

Вся информация о законтрактованных учреждениях, предоставляемых ими услугах и уплаченных за это сумы - открыта и публикуется на сайте НСЗУ.

Поэтому важно знать, что медицинские услуги, которые оплачивает НСЗУ - бесплатные для пациентов.

Как действовать, когда отказали в бесплатных услугах

Многие пациенты и их родные убеждены, если в больнице говорят покупать лекарства - надо покупать, если говорят, платить за операцию или КТ - нужно платить. Но это - неправда.

Если в медучреждении, имеющем заключенный договор с НСЗУ, у пациента требовали покупать лекарства, которые есть в Национальном перечне основных лекарственных средств или оплачивать услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий, это нарушение прав пациента.

В таком случае необходимо подать обращение в НСЗУ.

Для того, чтобы жалоба имела положительный результат, важно предоставить как можно больше фактов и доказательств вымогания средств (чеки, фото или видео, имена медработников, требовавших средства). Это поможет установить факт нарушения.

Какие анализы бесплатны

Анализы, необходимые для диагностики и определения схемы лечения, являются составной частью медицинских услуг. Большинство анализов покрывается Программой медицинских гарантий.

У врача, с которым заключена декларация, можно получить направление на анализы и сделать их бесплатно.

В частности, это общий анализ крови или мочи, глюкоза в цельной крови, общий холестерин, тест на антиген SARS-CoV-2 и т.д.

Если нужны другие анализы, которые не входят в пакет на первинке, а пациент лечится не в стационаре, то сделать их можно с направлением от семейного или лечащего врача в медучреждении, у которого есть договор с НСЗУ на амбулаторную помощь.