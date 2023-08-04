Украинцам официально дают разрешение на медицинскую "услугу", которую строго запрещали в СССР

В чем состоит миф

Гражданам Украины еще раз напомнили, что то, что врач имеет право не пускать в реанимацию родных к пациенту - миф.

На самом деле каждая больница должна обеспечить право на допуск к пациенту 24/7. Один посетитель может находиться у пациента без ограничений по времени. Одновременно у пациента может быть не больше двух человек.

Посетителем может быть любое лицо вне зависимости от родственных отношений. Но те, кто не является родителями пациента-ребенка, имеют право на допуск к реанимации только при условии наличия устного согласия одного из родителей пациента-ребенка или законных представителей.

Не стоит забывать, что для посещения реанимации существуют определенные правила.

Вот главные из них: