Украинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных

В Украине стартовал марафон поддержки женщин, подвергшихся физическому или сексуальному насилию от российских военных во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на информацию фонда Future for Ukraine, запустившего просветительскую онлайн кампанию "Коли бракує слів" на тему сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНПК).

Как присоединиться к марафону поддержки женщин от проекта GIDNA

Future for Ukraine в социальных сетях, в частности в Instagram, раскрывает следующие темы:

Что такое сексуальное насилие?

Сексуальное насилие, связанное с военным конфликтом

Что делать, если с вами или вашими близкими произошло СНПК?

Юридическая составляющая СНПК

Как поддержать человека, пережившего горе или насилие?

Что такое виктимлейминг и как это влияет на то, что женщина не обращается к психотерапевту за помощью. Чего нельзя говорить человеку, пережившему сексуальное насилие?

Почему стоит сказать "Да!" психотерапии после пережитого сексуального насилия?

К марафону "Коли бракує слів" уже присоединились известные украинские инфлюэнсеры и звезды, среди которых Полина Неня, Даша Ши, Сабина Мусина, Анастасия Пуха, Екатерина Терехова, Юлия Бевзенко, Никита Добрынин, Олимпия Вайтмусташ, Анна Лу, Таня Настя Ивченко, Анна Зеленская и другие.

"Это очень важная тема! Об этом стоит говорить ежегодно, стоит напоминать, что нельзя молчать, нельзя терпеть подобное. А особенно потому, что во время войны многие женщины пострадали от сексуального насилия со стороны российских оккупантов или стали его свидетелями. И женщинам нужна ваша помощь! Поэтому я поддерживаю проект GIDNA, помогающий женщинам, пережившим сексуальное насилие от российских военных", - высказывает слова поддержки Добрынин.

Звезды поддерживают проект помощи пострадавшим от насилия женщинам

Как поддержать проект

В рамках инициативы тату-мастер Ульяна Нешева разработала эскизы для временных татуировок, 50% от продажи которых пойдут в поддержку проекта GIDNA. Приобрести их можно по ссылке.

Временные татуировки (фото: arleysign.com)

Если вы хотите поддержать проект публично - наносите татуировку, фотографируйте и делитесь фотографиями в соцсетях с хештегом #колибракуєслів и тегом @future_for_ukraine.

Также все желающие могут поддержать отдельный сбор на сайте фонда FFU на 100 психологических консультаций для женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных.

Если вы нуждаетесь в помощи, то стоит заполнить анкету безопасного пространства понимания и поддержки по этой ссылке на сайте GIDNA.