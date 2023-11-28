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Украинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных

Вторник 28 ноября 2023 16:30
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Украинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных Известные украинцы присоединились к марафону "Коли бракує слів" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине стартовал марафон поддержки женщин, подвергшихся физическому или сексуальному насилию от российских военных во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на информацию фонда Future for Ukraine, запустившего просветительскую онлайн кампанию "Коли бракує слів" на тему сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНПК).

Как присоединиться к марафону поддержки женщин от проекта GIDNA

Future for Ukraine в социальных сетях, в частности в Instagram, раскрывает следующие темы:

  • Что такое сексуальное насилие?
  • Сексуальное насилие, связанное с военным конфликтом
  • Что делать, если с вами или вашими близкими произошло СНПК?
  • Юридическая составляющая СНПК
  • Как поддержать человека, пережившего горе или насилие?
  • Что такое виктимлейминг и как это влияет на то, что женщина не обращается к психотерапевту за помощью. Чего нельзя говорить человеку, пережившему сексуальное насилие?
  • Почему стоит сказать "Да!" психотерапии после пережитого сексуального насилия?

К марафону "Коли бракує слів" уже присоединились известные украинские инфлюэнсеры и звезды, среди которых Полина Неня, Даша Ши, Сабина Мусина, Анастасия Пуха, Екатерина Терехова, Юлия Бевзенко, Никита Добрынин, Олимпия Вайтмусташ, Анна Лу, Таня Настя Ивченко, Анна Зеленская и другие.

"Это очень важная тема! Об этом стоит говорить ежегодно, стоит напоминать, что нельзя молчать, нельзя терпеть подобное. А особенно потому, что во время войны многие женщины пострадали от сексуального насилия со стороны российских оккупантов или стали его свидетелями. И женщинам нужна ваша помощь! Поэтому я поддерживаю проект GIDNA, помогающий женщинам, пережившим сексуальное насилие от российских военных", - высказывает слова поддержки Добрынин.

Украинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военныхУкраинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военныхУкраинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военныхУкраинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных

Звезды поддерживают проект помощи пострадавшим от насилия женщинам

Как поддержать проект

В рамках инициативы тату-мастер Ульяна Нешева разработала эскизы для временных татуировок, 50% от продажи которых пойдут в поддержку проекта GIDNA. Приобрести их можно по ссылке.

Украинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военныхУкраинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военныхУкраинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военныхУкраинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военныхУкраинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных

Временные татуировки (фото: arleysign.com)

Если вы хотите поддержать проект публично - наносите татуировку, фотографируйте и делитесь фотографиями в соцсетях с хештегом #колибракуєслів и тегом @future_for_ukraine.

Также все желающие могут поддержать отдельный сбор на сайте фонда FFU на 100 психологических консультаций для женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных.

Если вы нуждаетесь в помощи, то стоит заполнить анкету безопасного пространства понимания и поддержки по этой ссылке на сайте GIDNA.

Украинцев призывают поддержать женщин, переживших сексуальное насилие от российских военных Скриншот

Ранее мы сообщали, куда обратиться, если вы стали жертвой домашнего насилия.

Также читайте о 10 способах, которые помогут получить бесплатную помощь психолога онлайн.

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