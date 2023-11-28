Українців закликають підтримати жінок, які пережили сексуальне насилля від російських військових

В Україні стартував марафон підтримки жінок, які зазнали фізичного чи сексуального насильства від російських військових під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інформацію фонду Future for Ukraine, який запустив просвітницьку онлайн кампанію "Коли бракує слів" на тему сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (СНПК).

Як долучитися до марафону підтримки жінок від проєкту GIDNA

Future for Ukraine у соціальних мережах, зокрема в Instagram, розкриває наступні теми:

Що є сексуальним насильством?

Сексуальне насильство, пов'язане з військовим конфліктом

Що робити, якщо з вами або вашими близькими сталося СНПК?

Юридична складова СНПК

Як підтримати людину, яка пережила горе чи насильство?

Що таке віктімблеймінг та як це впливає на те, що жінка не звертається до психотерапевта по допомогу. Чого не можна казати людині, яка пережила сексуальне насильство?

Чому варто сказати "Так!" психотерапії після пережитого сексуального насильства?

До марафону "Коли бракує слів" вже доєдналися відомі українські інфлюенсери і зірки, серед яких Поліна Неня, Даша Ши, Сабіна Мусіна, Анастасія Пуха, Катерина Терехова, Юлія Бевзенко, Нікіта Добринін, Олімпія Вайтмусташ, Анна Лу, Таня Буряк, Вікторія Семерей, Настя Івченко, Анна Зеленська та інші.

"Це дуже важлива тема! Про це варто говорити щороку, варто нагадувати, що не можна мовчати, не можна терпіти подібне. А особливо, тому що під час війни багато жінок постраждали від сексуального насильства з боку російських окупантів або стали його свідками. І жінкам потрібна ваша допомога! Тому я підтримую проєкт GIDNA, що допомагає жінкам, які пережили сексуальне насильство від російських військових", - висловлює слова підтримки Добринін.

Зірки підтримують проєкт допомоги жінкам, які постраждали від насильства

Як підтримати проєкт

У рамках ініціативи тату-майстер Уляна Нешева розробила ескізи для тимчасових татуювань, 50% коштів від продажу яких підуть на підтримку проєкту GIDNA. Придбати їх можна за посиланням.

Тимчасові тату (фото: arleysign.com)

Якщо ви хочете підтримати проєкт публічно - наносьте татуювання, фотографуйте та діліться світлинами у соцмережах з хештегом #колибракуєслів та тегом @future_for_ukraine.

Також всі охочі можуть підтримати окремий збір на сайті фонду FFU на 100 психологічних консультацій для жінок, які пережили сексуальне насильство від російських військових.

Якщо ви самі потребуєте допомоги, то варто заповнити анкету безпечного простору розуміння та підтримки за цим посиланням на сайті GIDNA.