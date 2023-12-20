Украинцев предупредили о популярной процедуре для здоровья, которая вообще не помогает

Вся правда о методе

Одним из таких является спелеотерапия - немедикаментозный вид реабилитации и лечения органов дыхания. В его основе - использование микроклимата подземных соляных шахт и карстовых пещер.

Спелеотерапия как лечебный метод возникла еще во время Второй Мировой войны. Жители Эннепеталя (город западной части Германии) скрывались от бомбежек в пещере Клютерхеле. Среди них были и пациенты с астмой.

В частности, наблюдая за ними, Доктор Карл Герман Шпаннагель обратил внимание, что после пребывания в пещере состояние больных улучшилось.

"Действенность" метода якобы достигается бактерицидным и бактериостатическим действием на микрофлору дыхательных путей. Также по легенде соль улучшает дренажную функцию бронхов и облегчает отхождение мокроты.

Действенный ли метод

Впрочем, ученые к спелеотерапии относятся более скептически. Исследование из Кокрейновской библиотеки свидетельствует - метод не безнадежный. У него есть положительные эффекты, но краткосрочные.

Однако, на вопрос насколько долго продолжается положительное действие метода и можно ли считать такое лечение экономически эффективным, ответа нет.

Поэтому спелеотерапия или галотерапия (соляная комната) не может быть основным методом лечения и реабилитации. При восстановлении функций человека следует использовать исключительно доказательные подходы.

Также гиперонические пары сами собой способны вызвать рефлекторную обструкцию из-за раздражения воспаленных слизистых бронхов.

Замкнутое пространство является отличным распространителем вирусов и инфицированием друг друга.