Украинцев предупредили о мифическом методе лечения, который не помогает

На какой эффект направлен метод

Эксперты говорят, что лазеротерапия оказывает влияние на ткань лазерным излучением с определенной длиной световой волны.

Среди эффектов, приписывающих этому виду терапии, выделяют:

противовоспалительный

обезболивающий

противоотечный

заживляющий

Спектр использования - широкий. Обычно лазер применяют при ревматических и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата, пролежнях, мышечных спазмах и для заживления ран.

Однако, учитывая имеющиеся данные, специалисты заявляют, что лазер в лучшем случае может быть лишь дополнением к доказательной и эффективной реабилитационной помощи.

Поэтому необходимы более основательные и качественные исследования относительно этого метода.

Какие методы также не действенны

Добавим, что недейственным способом реабилитации также считается амплипульс. Этот способ лечения и реабилитации век назад приобрел незаурядную популярность.

В частности, силу тока на приборе увеличивают, пока пациент не почувствует вибрацию, толчки или легкий электрический удар. Аппарат якобы оказывает противовоспалительное, противоотечное, сосудорасширяющее и рассасывающее действия.

Однако качественных доказательств его действия в международных медицинских базах данных нет. Поэтому метод считается недейственным.

Другой недейственный метод реабилитации - ультразвук. Такой аппарат имеет всего два фактора действия: тепловой и механический. Впрочем, ни один не гарантирует клинический результат во время лечения или реабилитации пациентов.

Современные исследования демонстрируют, что долгосрочные преимущества от применения ультразвука - минимальны, а эффективность самого метода почти не отличается от фиктивного ультразвука.

Магнитотерапия также считается недейственной. Она предусматривает применение слабого статического магнитного поля от постоянного накладываемого на тело магнита.

Однако метод считается научно недоказанным, особенно для облегчения боли, являющейся одним из наиболее распространенных применений. Исследования статических магнитов показывают их неэффективность при хронических болях, остеоартрите и ревматоидном артрите.