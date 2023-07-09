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Украинцев ждет важное изменение с банковскими картами: что нужно знать

Украинцев ждут изменения с банковскими карточками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцев ждут новые правила внесения денежных средств на карточки через платежные терминалы. Нововведения начнут действовать с 1 августа 2023.

Об этом гражданам страны сообщили в Национальном банке Украины.

Что изменится

Теперь во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:

  • ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС
  • получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова)
  • ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции
  • получить квитанцию

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью платежных терминалов.

Какие платежи останутся без изменений:

  • оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана)
  • оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные)
  • оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
  • оплата маршрутных пассажирских перевозок
  • пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте
  • уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет

Как мы ранее сообщали, НБУ запретил обменникам не принимать незначительно поврежденные купюры.

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