RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы ответили, сколько времени им нужно, чтобы заработать на новый iPhone: у многих будет шок

Украинцы ответили, за какой срок смогут купить новый iPhone (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Стоимость на IPhone в Украине и вообще во всем мире достаточно высока и далеко не каждый среднестатистический украинец может позволить себе с одной зарплаты купить новый смартфон. Однако есть и те, кто зарабатывает на него в очень короткие сроки.

О том, сколько времени нужно украинцам, чтобы заработать на новый iPhone и кем нужно работать для этого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-опрос блогерши Оли Ковальской.

Сколько времени нужно украинцам, чтобы заработать на новый iPhone

Блогерша решила сделать опрос среди молодых людей и узнать, сколько времени им нужно, чтобы заработать на iPhone, который стоит 40 тысяч гривен.

Ответы были разными, но они на самом деле шокируют большинство людей, ведь многие берут IPhone в кредит или долгое время собирают на него средства, чтобы приобрести сразу.

В опросе участвовало 9 человек, и все они назвали почти одинаковый срок:

  • две недели
  • неделя
  • месяц
  • полторы-две недели
  • два-три дня
  • пять дней
  • один-два дня.

На самом деле это короткие сроки, но и ниша, в которой работают все люди, участвовавшие в опросе, работают в сфере диджитал, а, как известно, она хорошо оплачивается.

 

Кем нужно работать, чтобы заработать на iPhone в столь короткие сроки

  • владельцем агентства таргетированной рекламы.
  • владельцем диджитал-агентства
  • маркетологом
  • таргетологом
  • в сфере образовательного бизнеса
  • SMM

Получается, что если работать в сфере диджитал, как и все опрошенные, иметь хороший уровень знаний и навыков, то можно приобрести себе желанный iPhone за несколько дней, недель или месяц.

Следует заметить, что все опрошенные - молодые люди, которые овладели наиболее распространенной в последнее время сферой деятельности и чувствуют себя достаточно комфортно.

Сколько времени нужно украинцам, чтобы купить новый iPhone (фото: Freepik)

Но сейчас 40 тысяч гривен стоит не последняя модель, так что если люди хотят 15 IPhone, который стоит в два раза больше, чем объявленная стоимость в опросе, то стоит и их сроки умножить.

Ранее мы писали о8 новых функциях iOS 17, о которых нужно знать всем.

А также вам будет полезно узнать о 6 простых шагах, которые запретят вашему iPhone следить за вами.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhoneсмартфони