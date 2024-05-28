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Украинцы сказали, как борются со стрессом (видео)

Вторник 28 мая 2024 17:01
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Украинцы сказали, как борются со стрессом (видео) Как украинцы борются со стрессом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Стресс – это довольно тяжелый период жизни, ведь тогда весь мир кажется нам в черных цветах. Но со стрессом можно и нужно бороться, и украинцы рассказали как.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос pleso.me.

Как украинцы борются со стрессом

Сейчас мы живем в условиях постоянного стресса, но реагируем на него по-разному. Кто-то уже нашел способы борьбы с ним, но некоторые все еще не могут дойти до истинной причины своего стресса и ищет его где-то снаружи.

Борьба со стрессом может занимать большую часть жизни, но главное знать, что именно нам помогает. И, например, украинцы борются со стрессом следующим образом:

"Выхожу гулять с друзьями, сейчас такая погода, можно выходить сюда, кофе пить, отдыхать. А также это или танцы, или спорт"

"Я его заполняю творчеством, я пишу картины, занимаюсь полденсом, но когда есть время. А так, как правило, я пишу картины"

"Обычно, я пытаюсь понять, откуда этот стресс вообще приходит. Если я могу как-то на это повлиять, то я делаю то, что я могу. А если не могу, то я стараюсь себя как-то отвлечь, посмотреть что-то, может куда-то уйти, встретиться с кем-то, чтобы просто не думать всегда о стрессе"

"Стресса сейчас много, к сожалению. Я работаю очень много - это лучший антидепрессант"

"Ну, не знаю, им очень сладкие блюда, музыка, и не знаю, разговор с мамой, сестрой".

Раньше мы рассказывали, каковы красные флажки в женщинах, на взгляд мужчины.

Также читайте, по каким причинам украинцы никогда не пойдут на второе свидание с тем же человеком.

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