Украинцы разозлены наказанием преподавательницы из Днепра, которая заставляла студентов говорить по-русски

Преподаватель медицинского университета Днепра Людмила Новоженина заставляла студентов переходить во время своих пар на русский язык. Одна из студенток рассказала, что при отказе отвечать на русском языке, преподавательница просто не засчитала ей оценку. Когда история получила огласку, преподавательницу наказали.

Какое наказание придумали в медицинском университете Днепра и почему оно не понравилось украинцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение народного депутата Натальи Пипы в Facebook.

Из-за чего возник скандала

На паре "Пропедевтика внутренних болезней" преподаватель Новоженина Людмила Ивановна запретила студентке Магдалине Пельчар ответить на украинский язык. Она заявила, что хочет, чтобы на ее занятиях студенты "говорили на русском языке".

"Магдалина ответила, что этого языка не знает и им разговаривать не будет. На это преподавательница отреагировала с сарказмом - мол, студентке в таком случае нужно идти учиться в Кембридж или Львов", - говорится в сообщении.

После чего преподавательница отказалась принимать ответ студентки.

Как наказали преподавательницу

По словам народной депутатки Натальи Пипы, преподавательницу строго решили не наказывать и объявили выговор.

"Преподавателю медуниверситета Днепра дали выговор. Это первая жалоба. Университет ужесточит контроль над языком образовательного процесса. Нам нужно творить общее украиноязычное пространство без оскорблений друг друга!" – написала она.

Как реагируют на это украинцы

Однако общество отреагировало на такое мягкое наказание плохо и требует уволить преподавательницу или хотя бы отстранить от занятий. Также упомянули Ирину Фарион, которая была уволена из Университета "Львовская политехника" и использовали ее пример для манипуляции.