Украинцы разозлены наказанием преподавательницы из Днепра, которая заставляла студентов говорить по-русски
Преподаватель медицинского университета Днепра Людмила Новоженина заставляла студентов переходить во время своих пар на русский язык. Одна из студенток рассказала, что при отказе отвечать на русском языке, преподавательница просто не засчитала ей оценку. Когда история получила огласку, преподавательницу наказали.
Какое наказание придумали в медицинском университете Днепра и почему оно не понравилось украинцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение народного депутата Натальи Пипы в Facebook.
Из-за чего возник скандала
На паре "Пропедевтика внутренних болезней" преподаватель Новоженина Людмила Ивановна запретила студентке Магдалине Пельчар ответить на украинский язык. Она заявила, что хочет, чтобы на ее занятиях студенты "говорили на русском языке".
"Магдалина ответила, что этого языка не знает и им разговаривать не будет. На это преподавательница отреагировала с сарказмом - мол, студентке в таком случае нужно идти учиться в Кембридж или Львов", - говорится в сообщении.
После чего преподавательница отказалась принимать ответ студентки.
Как наказали преподавательницу
По словам народной депутатки Натальи Пипы, преподавательницу строго решили не наказывать и объявили выговор.
"Преподавателю медуниверситета Днепра дали выговор. Это первая жалоба. Университет ужесточит контроль над языком образовательного процесса. Нам нужно творить общее украиноязычное пространство без оскорблений друг друга!" – написала она.
Как реагируют на это украинцы
Однако общество отреагировало на такое мягкое наказание плохо и требует уволить преподавательницу или хотя бы отстранить от занятий. Также упомянули Ирину Фарион, которая была уволена из Университета "Львовская политехника" и использовали ее пример для манипуляции.
- Преподавательнице как соловей…
- Ужас… Защищаешь украинский – прочь с работы. А русский – без оскорблений.
- Неплохо для начала. Теперь нужно следить, подействует ли.
- По-моему, ей не место в университете, потому что такого человека в таком возрасте уже трудно изменить…
- Как-то слабенько
- Она же не просто вела пары на русском, а запретила разговаривать на украинском в Украине. Но там же не оккупированный город, как это возможно? Почему СБУ не проверит ее личность, это же первая коллаборантка будет, она, вероятно, очень ждет свой русский мир
- Я понимаю, что обрусевший город и большинство общаются на русском, но запрещать студентке украинский в Украине, заставлять разговаривать на русском - это уже за границей.
- Ей выговор как соловью. Недаром поэт Леонид Глебов написал....И щуку бросили в реку....
- А за украинский язык преподавателя уволили. Где справедливость?
- Кстати, а ректор дал студентке Благодарность за то, что она исполняет обязанности деканата факультета в части контроля за соблюдением преподавателями законодательства об образовании.
- Почему ее не уволили???
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возник громкий языковой скандал из-за преподавательницы, требовавшей от студентов говорить на русском языке.
А также мы рассказывали о том, что преподавательница довела студентку до слез и обвинила в клевете.