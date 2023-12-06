Українці розлючені покаранням викладачки з Дніпра, яка заставляла студентів говорити російською

Викладачка медичного університету Дніпра Людмила Новоженіна змушувала студентів переходити під час свої пар на російську мова. Одна зі студенток розповіла, що при відмові відповідати російською мовою, викладачка просто не зарахувала їй оцінку. Коли історія набула розголосу, викладачку покарали.

Яке покарання придумали у медичному університеті Дніпра та чому воно не сподобалося українцям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис народної депутатки Наталії Піпи у Facebook.

Через що виник скандал

На парі "Пропедевтика внутрішніх хвороб" викладач Новоженіна Людмила Іванівна заборонила студентці Магдалині Пельчар відповісти українською мовою. Вона заявила, що хоче аби на її заняттях студенти "говорили російською мовою".

"Магдалина відповіла, що цієї мови не знає і нею розмовляти не буде. На це викладачка відреагувала з сарказмом - мовляв, студентці в такому випадку потрібно йти навчатися до Кембриджу або Львова", - йдеться у повідомленні.

Після чого викладачка відмовилася приймати відповідь студентки.

Як покарали викладачку

За словами народної депутатки Наталії Піпи, викладачку суворо вирішили не карати та оголосили догану.

"Викладачці медуніверситету Дніпра дали догану. Це перша скарга. Університет посилить контроль за мовою освітнього процесу. Нам треба творити спільний українськомовний простір без образ один одного!" - написала вона.

Як реагують на це українці

Однак суспільство відреагувало на таке м'яке покарання погано і вимагає звільнити викладачку або хоча б відсторонити від занять. Також згадали Ірину Фаріон, яку було звільнено з Університету "Львівська політехніка" і використовували її приклад для маніпуляції.