Українці розлючені покаранням викладачки з Дніпра, яка заставляла студентів говорити російською
Викладачка медичного університету Дніпра Людмила Новоженіна змушувала студентів переходити під час свої пар на російську мова. Одна зі студенток розповіла, що при відмові відповідати російською мовою, викладачка просто не зарахувала їй оцінку. Коли історія набула розголосу, викладачку покарали.
Яке покарання придумали у медичному університеті Дніпра та чому воно не сподобалося українцям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис народної депутатки Наталії Піпи у Facebook.
Через що виник скандал
На парі "Пропедевтика внутрішніх хвороб" викладач Новоженіна Людмила Іванівна заборонила студентці Магдалині Пельчар відповісти українською мовою. Вона заявила, що хоче аби на її заняттях студенти "говорили російською мовою".
"Магдалина відповіла, що цієї мови не знає і нею розмовляти не буде. На це викладачка відреагувала з сарказмом - мовляв, студентці в такому випадку потрібно йти навчатися до Кембриджу або Львова", - йдеться у повідомленні.
Після чого викладачка відмовилася приймати відповідь студентки.
Як покарали викладачку
За словами народної депутатки Наталії Піпи, викладачку суворо вирішили не карати та оголосили догану.
"Викладачці медуніверситету Дніпра дали догану. Це перша скарга. Університет посилить контроль за мовою освітнього процесу. Нам треба творити спільний українськомовний простір без образ один одного!" - написала вона.
Як реагують на це українці
Однак суспільство відреагувало на таке м'яке покарання погано і вимагає звільнити викладачку або хоча б відсторонити від занять. Також згадали Ірину Фаріон, яку було звільнено з Університету "Львівська політехніка" і використовували її приклад для маніпуляції.
- Викладачці як соловейку…
- Жах… Захищаєш українську - геть з роботи. А російську - без образ.
- Непогано для початку. Тепер треба слідкувати, чи подіє.
- Як на мене, їй не місце в університеті, бо таку людину в такому віці вже важко змінити…
- Якось слабенько
- Вона ж не просто вела пари російською, а заборонила розмовляти українською в Україні. Але там же не окуповане місто, як таке можливо? Чому СБУ не перевірить її особу, це ж перша колаборантка буде, вона, мабуть, дуже чекає свій руській мір
- Я розумію, що зросійщене місто і більшість спілкуються російською, але забороняти студентці українську в Україні, змушувати розмовляти російською - це вже за межею.
- Їй догана як солов'ю. Недаремно поет Леонід Глібов написав....І щуку кинули у річку....
- А за українську мову викладача звільнили. Де справедливість?
- До речі, а ректор дав студентці Подяку за те що вона виконує обов'язки деканату факультету в частині контролю за дотриманням викладачами законодавства про освіту.
- Чому її не звільнили???
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі виник гучний мовний скандал через викладачку, яка вимагала від студентів говорити російською мовою.
А також ми розповідали про те, що викладачка довела студентку до сліз і звинуватила у наклепі.