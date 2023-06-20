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Украинцы начали получать опасные SMS: что там написано

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Украина, Вторник 20 июня 2023 21:03
Украинцы начали получать опасные SMS: что там написано Мошенники посылают украинцам SMS-сообщения (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине гражданам на мобильные телефоны стали поступать сообщения, цель которых - склонить население к сотрудничеству с врагом и к нарушению законодательства.

Об этом сообщили на странице Центра противодействия дезинформации в Telegram

О чем говорится в сообщении

В тексте SMS-сообщения говорится, что за нужную информацию о ВСУ оккупанты будут платить деньги.

"Ни в коем случае не снимайте перемещение украинских военных и военной техники!" - говорится в сообщении.

Украинцы начали получать опасные SMS: что там написаноУкраинцам посылают опасные сообщения (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Какое будет наказание

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией (коллаборационизм).

Речь идет о законах №5143 и №5144. Так, согласно закону, Уголовный кодекс дополнится статьей 111-1 "коллаборационная деятельность". Она вводит уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором.

Такая деятельность будет караться тюремным заключением сроком на 15 лет или пожизненным, а также будет предусматривать ограничение доступа к занятиям должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Что нельзя публиковать в соцсетях

Категорически запрещено публиковать в соцсетях в режиме реального времени:

  • фото и видео пусков украинских ракет противовоздушной обороны
  • фото и видео позиций украинских средств ПВО
  • свои мысли, где украинское оружие может стоять и какие объекты прикрывать
  • сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали

В частности, россияне используют такую информацию для разведки, прокладки маршрутов применения ракет для обхода украинских ПВО, корректировки и нанесения ударов по самим ПВО.

Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему обмана с "назначением" денежной помощи.

Также мы писали, как защитить банковские карты и счета от мошенников.

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