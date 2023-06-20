Украинцы начали получать опасные SMS: что там написано
В Украине гражданам на мобильные телефоны стали поступать сообщения, цель которых - склонить население к сотрудничеству с врагом и к нарушению законодательства.
Об этом сообщили на странице Центра противодействия дезинформации в Telegram
О чем говорится в сообщении
В тексте SMS-сообщения говорится, что за нужную информацию о ВСУ оккупанты будут платить деньги.
"Ни в коем случае не снимайте перемещение украинских военных и военной техники!" - говорится в сообщении.
Украинцам посылают опасные сообщения (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Какое будет наказание
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией (коллаборационизм).
Речь идет о законах №5143 и №5144. Так, согласно закону, Уголовный кодекс дополнится статьей 111-1 "коллаборационная деятельность". Она вводит уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором.
Такая деятельность будет караться тюремным заключением сроком на 15 лет или пожизненным, а также будет предусматривать ограничение доступа к занятиям должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.
Что нельзя публиковать в соцсетях
Категорически запрещено публиковать в соцсетях в режиме реального времени:
- фото и видео пусков украинских ракет противовоздушной обороны
- фото и видео позиций украинских средств ПВО
- свои мысли, где украинское оружие может стоять и какие объекты прикрывать
- сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали
В частности, россияне используют такую информацию для разведки, прокладки маршрутов применения ракет для обхода украинских ПВО, корректировки и нанесения ударов по самим ПВО.
Ранее мы сообщали, что мошенники придумали новую схему обмана с "назначением" денежной помощи.
Также мы писали, как защитить банковские карты и счета от мошенников.