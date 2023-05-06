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Как защитить банковские карты и счета от мошенников: что советуют полицейские

Новина українською →
Киев, Суббота 06 мая 2023 13:14
Как защитить банковские карты и счета от мошенников: что советуют полицейские Фото: полицейские рассказали, как защитить банковские карты и счета от мошенников (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

Мошенничество является серьезной проблемой в настоящее время, когда граждане все чаще предпочитают безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн. Пользуясь этим злоумышленники разрабатывают разные схемы и таким образом выманивают у жертв необходимые данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление от правоохранителей.

В полиции призывают - почувствовав опасность или попав в нестандартную ситуацию, будьте внимательны и руководствуйтесь здравым смыслом. Не дайте мошенникам обмануть себя.

Как защитить банковские карты и счета от мошенников

Правоохранители дали несколько советов, которые могут помочь защититься от мошеннических действий:

  • Надежно храните и не разглашайте PIN-код к вашей платежной карте. Регулярно изменяйте PIN-код. При вводе PIN-кода обязательно прикрывайте клавиатуру, чтобы его невозможно считать с помощью установленной мошенниками микровидеокамеры.
  • Создайте сложный пароль для электронной почты, соцсетей и интернет-банкинга. Сложный пароль может содержать 8 и более символов, прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Создайте уникальный пароль для каждого сервиса. Не используйте общеизвестные комбинации паролей или личную информацию.
  • Не разглашайте все реквизиты платежной карты и контролируйте движение средств на счете. 16-значный номер карты - единственное, что вы можете сообщить по телефону. Держите в секрете 3 цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.
  • Подключайте SMS-уведомления об операциях с платежной картой. Выберите индивидуальные лимиты на операции с вашей платежной картой. Используйте виртуальную карту для расчетов в Интернете.
  • Купите онлайн на проверенных сайтах. Проверяйте сайты с помощью сервиса STOP FRAUD киберполиции или сервиса Black List.

В случае, если вы заинтересовались мошенниками, немедленно сообщайте об этом в полицию на оперативную линию 102.

Напомним, недавно украинцев предупредили о мошенниках, которые звонят по телефону под видом международной организации.

Также РБК-Украина объясняло, о каких мерах безопасности нужно знать, чтобы не потерять сбережения на счетах.

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