Как защитить банковские карты и счета от мошенников: что советуют полицейские
Мошенничество является серьезной проблемой в настоящее время, когда граждане все чаще предпочитают безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн. Пользуясь этим злоумышленники разрабатывают разные схемы и таким образом выманивают у жертв необходимые данные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление от правоохранителей.
В полиции призывают - почувствовав опасность или попав в нестандартную ситуацию, будьте внимательны и руководствуйтесь здравым смыслом. Не дайте мошенникам обмануть себя.
Как защитить банковские карты и счета от мошенников
Правоохранители дали несколько советов, которые могут помочь защититься от мошеннических действий:
- Надежно храните и не разглашайте PIN-код к вашей платежной карте. Регулярно изменяйте PIN-код. При вводе PIN-кода обязательно прикрывайте клавиатуру, чтобы его невозможно считать с помощью установленной мошенниками микровидеокамеры.
- Создайте сложный пароль для электронной почты, соцсетей и интернет-банкинга. Сложный пароль может содержать 8 и более символов, прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Создайте уникальный пароль для каждого сервиса. Не используйте общеизвестные комбинации паролей или личную информацию.
- Не разглашайте все реквизиты платежной карты и контролируйте движение средств на счете. 16-значный номер карты - единственное, что вы можете сообщить по телефону. Держите в секрете 3 цифры на обратной стороне карты, коды (одноразовые пароли) банков и мобильных операторов.
- Подключайте SMS-уведомления об операциях с платежной картой. Выберите индивидуальные лимиты на операции с вашей платежной картой. Используйте виртуальную карту для расчетов в Интернете.
- Купите онлайн на проверенных сайтах. Проверяйте сайты с помощью сервиса STOP FRAUD киберполиции или сервиса Black List.
В случае, если вы заинтересовались мошенниками, немедленно сообщайте об этом в полицию на оперативную линию 102.
Напомним, недавно украинцев предупредили о мошенниках, которые звонят по телефону под видом международной организации.
Также РБК-Украина объясняло, о каких мерах безопасности нужно знать, чтобы не потерять сбережения на счетах.
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