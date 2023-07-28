Украинцы возглавили прайд в Берлине и пронесли портреты украинских ЛГБТ-военных: фото с акции

Украинская делегация была видна издалека, ведь это несколько десятков активистов, одетых в радужные футболки с национальной символикой. Во главе - основатель ОО "ЛГБТ-военные Украины" и волонтер Марлен Шкандаль, который отличался желто-голубыми крыльями за спиной.

Украинские ЛГБТ-активисты приняли участие в Берлинском прайде (фото: пресс-служба)

К украинской колонне в процессе шествия присоединялось все больше небезразличных людей, разделяющих те же ценности. Среди них был посол Украины в Германии Алексей Макеев, а также известный дизайнер и активист Фрэнк Вильде, поддерживающий Украину с первого дня полномасштабной войны.

Главной целью акции украинских активистов было показать, что ЛГБТ-культура также борется за свободу Украины в бою.

К украинцам присоединялось много иностранцев, в результате чего образовалась большая колонна (фото: пресс-служба)

Кроме флагов, активисты несли портреты украинских ЛГБТ-военных, которые служат в ВСУ. На портретах было написано: "Нам нужно вступление в НАТО! Украинские ЛГБТ-солдаты борются за существование Украины!"

"Украинские квир-военные сейчас защищают не только Украину от российского нашествия. Они среди других героев и героинь защищают ценности свободы и равноправия, ключевые для Европы. Не существует радуги без желтого и голубого, не будет свободной Европы без победы Украины. Поэтому украинские прайд-группы и напоминания о войне должны быть в эфире постоянно", - прокомментировал координатор коммуникаций КиевПрайда Эдвард Риз.

Кстати, раньше мы общались с ЛГБТ-военным. В большом интервью РБК-Украина Аарон Джонс рассказал об отношении к геям в ВСУ, роли церкви в Украине, важности однополых браков и гражданских партнерств.