Украинцы могут сделать бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию: как воспользоваться услугой

В период с января по октябрь 2021 года в Украине было зафиксировано почти 13 000 новых случаев инфицирования ВИЧ. Случаев СПИДа было примерно 4 000, а смертей в результате СПИДа - 1 584. Для того чтобы как можно раньше обнаружить вирус, следует проходить регулярное тестирование на его наличие.

Как это сделать бесплатно, рассказали в Telegram -канале НСЗУ.

Куда следует обращаться

Быстрый тест на ВИЧ можно сделать у:

семейного врача

терапевта

педиатра

Тест бесплатный и покрывается в рамках пакета "Первичная медицинская помощь". Для вынужденных переселенцев наличие декларации не обязательно. В таком случае можно обратиться к врачу первичной медицинской помощи по месту нахождения.

Зачем делать тест на ВИЧ

Экспресс-тест на ВИЧ позволяет выявить антитела в течение 10-15 минут. Для тестирования понадобится только образец крови или слюны.

Однако заметьте, что результат быстрого теста не окончательный. Он становится основанием для проведения более четких лабораторных анализов. Поэтому семейный врач направит вас на необходимые лабораторные обследования, если возникнет такая потребность.

Как получить бесплатное лечение

Вместе с тем помните, что ВИЧ - это не приговор. Заболевание можно контролировать и сдерживать, если следовать всем указаниям врачей.

Список услуг, которые можно получить бесплатно:

тестирование на ВИЧ и послетестовое консультирование

необходимые лабораторные исследования

анализ крови детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей

медицинское наблюдение, назначение антиретровирусной терапии, выдача препаратов, мониторинг побочных реакций

медицинское наблюдение детей, рожденных от ВИЧ-положительных женщин, на период от рождения до 18 месяцев, до установления или исключения диагноза ВИЧ

консультирование членов семьи пациентов по профилактике, консультирование по вопросам планирования семьи

профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку

проведение медикаментозной постконтактной профилактики лицам, не позднее 72 часов после рискованного контакта по инфицированию ВИЧ обратились к врачу

С полным список услуг можно ознакомиться по ссылке.

Получать эти медицинские услуги, а также антиретровирусные препараты бесплатно можно в тех больницах, у которых есть договор с НСЗУ по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией".

Обратиться в больницу можно даже без направления.