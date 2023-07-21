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Украинцы могут вернуть деньги за одну из квитанций: о какой идет речь и как это сделать

Как вернуть деньги за "коммуналку" (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы могут вернуть деньги за газ, если перед этим они сменили поставщика услуг, но уже оплатили счета.

Об этом сообщили на странице Нафтогаза в Facebook.

Как вернуть переплату за газ

Для этого клиенту нужно:

  • обратиться лично в предыдущую газоснабжающую компанию и написать заявление на возврат переплаты
  • предыдущая газоснабжающая компания в течение пяти рабочих дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату

Запомните! Только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа. Действующего механизма перевода средств или взаиморасчетов между поставщиками не существует.

Это означает, что деньги можно получить только физически. На вашу банковскую карту или к новому поставщику они не поступят.

А если деньги не возвращают?

Если предыдущий поставщик игнорирует письменное требование о возврате переплаты, потребитель может получить компенсацию в размерах в порядке установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и поставке природного газа.

Сумма компенсации удваивается, а если срок предоставления компенсации просрочен более чем на 90 дней - предоставляется в пятикратном размере.

То есть, если за газ вы оплатили 200 гривен и сменили поставщика, имеете право на возврат этих средств. Если же компания отказывается их выплатить, тогда должна вам вдвое большую компенсацию - 400 гривен. Если выплата будет произведена позже чем через 90 дней, тогда в пять раз больше - 1 000 гривен.

Украинцы имеют право на возврат средств за газ (скриншот: zakon.rada.gov.ua)

Ранее мы рассказывали, кто может получить скидку 25, 50 и 100% на "коммуналку".

Читайте также, как экономить на электроэнергии, чтобы меньше платить за свет.

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комуналкаГаз