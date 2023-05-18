Украинцы не могут получить выплаты за поврежденное жилье: в чем причина

Часть украинцев не может получить выплаты за поврежденный дом в результате российской агрессии, поскольку в приложении "Дія" не отображается их жилье. Поэтому невозможно подать заявление, ведь наличие записи о праве собственности в Госреестре вещных прав - обязательное условие для подачи заявления в рамках программы "єВідновлення".

О том, как решить проблему выплат по поврежденному жилью, говорится на сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

На сегодняшний день у 2/3 подателей заявлений жилье не зарегистрировано в ДРРП. Решить проблему с получением выплат за поврежденное жилье можно двумя способами.

Оффлайн

Сначала нужно обратиться к государственному регистратору при органе местного самоуправления в вашем сообществе (перечень субъектов, которые в условиях военного положения проводят государственную регистрацию, доступный по ссылке).

После этого он внесет ваши данные в Реестр, если это не было сделано раньше.

Если нет данных о недвижимости в реестре или архиве, будет направлен запрос в БТИ (бюро технической инвентаризации) для подтверждения права собственности.

Список документов, с которым необходимо обратиться к регистратору:

паспорт

карта налогоплательщика

правоустанавливающие документы, то есть свидетельство о праве собственности, выданное нотариусом или свидетельство о праве на наследство

свидетельство о приобретении имущества или их копии

Если отсутствует часть правоустанавливающих документов

Если правоустанавливающие документы у вас есть частично, вы можете обратиться к нотариусу или государственному регистратору для их восстановления в полном объеме.

Если нет документов, право собственности будет определяться в судебном порядке.

Онлайн

Подать заявление на госрегистрацию прав на недвижимое имущество, появившееся к 2013 году, можно на портале "Дія".

Для этого на портале необходимо выбрать услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" и "Подать заявление".

Для этого нужно

заполнить онлайн-форму на получение услуги

загрузить необходимые документы в формате PDF или JPEG, содержащие сведения о правах на жилье до 1 января 2013 года,

проверить готовое заявление и поставить электронную подпись

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина на портале "Дія".

Важно! Выплаты только могут получить те люди, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте, то есть пригодны для жизни.