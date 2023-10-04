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Украинцы могут получить новое жилье вместо разрушенного: как это сделать

Украина, Среда 04 октября 2023 13:17
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Украинцы могут получить новое жилье вместо разрушенного: как это сделать Как возместить разрушенное имущество (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцы, чье жилье было уничтожено во время боевых действий, могут получить новую квартиру или дом в обмен на сертификат из "Дії" в рамках программы "єВідновлення". Такая опция станет доступна уже с ноября.

Как пользоваться услугой, объясняет РБК-Украина (проект Styler).

Как сгенерировать сертификат

Когда вы подали заявление о разрушенном имуществе, комиссия органа местного самоуправления разрабатывает сообщение и определяет сумму компенсации. Эти данные вы можете найти в жилом сертификате, который можно будет использовать на покупку нового жилья.

Чтобы проверить сертификат в "Дії", необходимо:

  • авторизироваться в приложении
  • выбрать раздел "Послуги"
  • выбрать "єВідновлення"
  • перейти в раздел "Сертифікати на житло"

Украинцы могут получить новое жилье вместо разрушенного: как это сделатьУкраинцы могут получить новое жилье вместо разрушенного: как это сделатьУкраинцы могут получить новое жилье вместо разрушенного: как это сделать

Как получить сертификат на жилье в "Дії" (скриншоты)

На этом этапе вы можете определиться какой дом или квартиру хотите приобрести за полученные средства.

Как подать заявление о компенсации

Заявление подается в Комиссию по рассмотрению вопросов о компенсации за поврежденные и уничтоженные объекты недвижимого имущества. Ее необходимо предоставить во время действия военного положения и в течение 90 календарных дней с даты его окончания на территории, на которой находилась недвижимость.

Подать заявление можно несколькими способами:

  • в электронной форме через приложение "дія"
  • в бумажной форме через ЦОАУ, нотариуса или органы соцзащиты

В заявлении следует отметить:

  • сведения о человеке, чье жилье уничтожено
  • сведения о самом объекте недвижимого имущества
  • регистрационный номер отчета об оценке стоимости восстановления поврежденного объекта недвижимого имущества
  • регистрационный номер отчета об обследовании возможности/невозможности восстановления объекта
  • сведения о заявителе

К этому заявлению также нужно добавить ряд документов, подтверждающих, кому принадлежит недвижимость, проживающие на территории, право на приоритетность получения компенсации и т. п.

Прием заявки составит не более 30 календарных дней.

Раньше мы рассказывали, как оккупанты обманывают мариупольцев с жильем.

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