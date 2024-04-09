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Украинцы могут получить помощь в 50 тыс. грн на семью: кто именно

Вторник 09 апреля 2024 12:59
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Украинцы могут получить помощь в 50 тыс. грн на семью: кто именно Фото: Как украинцам получить помощь 50 тыс. грн (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские семьи, пострадавшие от войны, могут получить временную денежную помощь. В течение трех месяцев каждый член семьи будет получать 3600 гривен, что будет составлять 10 800 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на благотворительный фонд "Единство за будущее".

Кто может получить помощь

Денежная помощь адресована семьям с детьми младше 18 лет, проживающими на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей и находящимися в сложных жизненных обстоятельствах.

"Максимальное количество человек в семье, которые могут получить пособие, - 5 человек. Максимальная сумма - 54 000 гривен на 5 человек в течение трех месяцев", - говорится в сообщении.

Получить денежную помощь могут воины-участники боевых действий, местные жители, а также вернувшиеся домой. При условии, что доход на душу населения составляет менее 5400 гривен. Также нужно относиться к уязвимой категории населения:

  • семьи с детьми с инвалидностью;
  • семьи, воспитывающие одного или нескольких детей;
  • семьи, где один из родителей имеет инвалидность;
  • одинокие родители;
  • семьи, где пенсионеры являются опекунами детей младше 18 лет.

Как получить помощь

Для получения денежной помощи следует обращаться в местное сообщество или в отдел социальной защиты населения для включения вас в список получателей помощи.

Фонд подписал Меморандумы с местными общинами о сотрудничестве по оказанию многоцелевой денежной помощи.

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