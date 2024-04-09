Украинцы могут получить помощь в 50 тыс. грн на семью: кто именно
Украинские семьи, пострадавшие от войны, могут получить временную денежную помощь. В течение трех месяцев каждый член семьи будет получать 3600 гривен, что будет составлять 10 800 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на благотворительный фонд "Единство за будущее".
Кто может получить помощь
Денежная помощь адресована семьям с детьми младше 18 лет, проживающими на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей и находящимися в сложных жизненных обстоятельствах.
"Максимальное количество человек в семье, которые могут получить пособие, - 5 человек. Максимальная сумма - 54 000 гривен на 5 человек в течение трех месяцев", - говорится в сообщении.
Получить денежную помощь могут воины-участники боевых действий, местные жители, а также вернувшиеся домой. При условии, что доход на душу населения составляет менее 5400 гривен. Также нужно относиться к уязвимой категории населения:
- семьи с детьми с инвалидностью;
- семьи, воспитывающие одного или нескольких детей;
- семьи, где один из родителей имеет инвалидность;
- одинокие родители;
- семьи, где пенсионеры являются опекунами детей младше 18 лет.
Как получить помощь
Для получения денежной помощи следует обращаться в местное сообщество или в отдел социальной защиты населения для включения вас в список получателей помощи.
Фонд подписал Меморандумы с местными общинами о сотрудничестве по оказанию многоцелевой денежной помощи.
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