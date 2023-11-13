Украинцы могут бесплатно получать книги: кому доступно и что для этого нужно

Что известно о сертификатах на книги

Целью законопроекта является усовершенствование законодательства в части предоставления государственной субсидии на возмещение расходов на аренду или субаренду помещения, которые используют магазины для торговли книгами, а также реализовать программу предоставления ежегодной натуральной помощи в виде сертификата на приобретение книг.

Сертификаты на приобретение книг смогут получить:

украинцы, уже достигшие совершеннолетия

родители новорожденных детей (с 1 января после отмены военного положения)

Сумма сертификата эквивалентна 0,3 прожиточных минимума для трудоспособных людей, то есть 805 гривен. На эти деньги можно приобрести как бумажные, так и аудио книги или в электронном варианте.

Желающие смогут получить такой сертификат через приложение "Дія".

Сколько читают украинцы

За время полномасштабной войны количество читающих украинцев существенно увеличилось. В 2022 году это число составляло 8%, а в 2023 году выросло до 17% любителей книг.

54% участников опроса отметили, что читают только на украинском, что на 22% больше, чем в 2020 году. Печатные книги чаще всего выбирает возрастная группа от 30 до 39 лет.

Что касается детей, то количество выбирающих чтение как способ проведения досуга также возросло. Сегодня только 15% детей не читают, когда у них есть свободное время.

Известно также, что мальчики читают меньше девочек.