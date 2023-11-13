Украинцы могут бесплатно получать книги: кому доступно и что для этого нужно

Украинцы могут бесплатно получать книги посредством сертификатов от государства. Таким образом, правительство хочет популяризировать чтение и поддержать институт книги.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на законопроект №9568.
Целью законопроекта является усовершенствование законодательства в части предоставления государственной субсидии на возмещение расходов на аренду или субаренду помещения, которые используют магазины для торговли книгами, а также реализовать программу предоставления ежегодной натуральной помощи в виде сертификата на приобретение книг.
Сертификаты на приобретение книг смогут получить:
Сумма сертификата эквивалентна 0,3 прожиточных минимума для трудоспособных людей, то есть 805 гривен. На эти деньги можно приобрести как бумажные, так и аудио книги или в электронном варианте.
Желающие смогут получить такой сертификат через приложение "Дія".
За время полномасштабной войны количество читающих украинцев существенно увеличилось. В 2022 году это число составляло 8%, а в 2023 году выросло до 17% любителей книг.
54% участников опроса отметили, что читают только на украинском, что на 22% больше, чем в 2020 году. Печатные книги чаще всего выбирает возрастная группа от 30 до 39 лет.
Что касается детей, то количество выбирающих чтение как способ проведения досуга также возросло. Сегодня только 15% детей не читают, когда у них есть свободное время.
Известно также, что мальчики читают меньше девочек.
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