Украинцы в кабинете семейного врача могут бесплатно пройти обследование: список

В Украине граждане в кабинете семейного врача могут произвести определенные обследования. Важно знать, за что не нужно платить в больнице.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram .

В кабинете семейный врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания, сделать быстрые тесты инфекционных заболеваний.

При необходимости направит пациента на нужные ему по состоянию здоровья анализы или другую диагностику.

В обследования, которые можно получить у семейного врача безвозмездно, входят:

инструментальная диагностика: электрокардиография, пикфлуометрия, отоофтальмоскопия и измерение остроты зрения;

скрининг на наличие расстройств психики и поведения;

выявление индивидуального риска инфекционных и неинфекционных заболеваний: туберкулеза, ВИЧ, вирусных гепатитов, сердечно-сосудистых, хронических респираторных, онкологических и диабета.;

раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Также специалисты напомнили, что в пакет первичной медицинской помощи входят следующие анализы:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

общий холестерин;

глюкоза крови.

Кто может обратиться к врачу без декларации

Если человек переехал в другой город или область и нуждается в помощи семейного врача, нужно обратиться в ближайшую амбулаторию или центр первичной помощи.

Новую декларацию для этого заключать не нужно.

Однако если вы живете там, где и раньше, а ваш врач сменил место жительства, то медицинское учреждение предложит замену. В случае необходимости можно заключить новую декларацию.

Также можно поддерживать связь со своим врачом дистанционно, даже если вы в разных уголках страны.

По телефону или в мессенджере сейчас можно получить консультацию, рецепт на "Доступные лекарства" и электронное направление.