В украинском конкурсе пианистов участвует россиянин, служивший в армии во время войны: что известно

Среди участников украинского международного конкурса пианистов имени Владимира Горовица оказался российский музыкант, который проходил службу в армии страны-агрессора в 2014-2015 годах, то есть уже во время российско-украинской войны.
На странную ситуацию обратили внимание украинские музыковеды Стас Невмержицкий и Максим Майборода в Facebook.
Проведение конкурса, который утверждает Минкульт, в этом году организаторы перенесли в Швейцарию в Женеву из-за полномасштабной военной агрессии РФ - в целях безопасности для всех участников мероприятия.
В то же время оказалось, что прием россиян на участие в конкурсе организаторов не смутило.
Так, среди девяти участников третьего тура значится пианист из России Станислав Корчагин. В полуфинале 21 апреля в Женеве он исполнит произведения Рахманинова и Чайковского.
Фото: скрин facebook.com/WFIMC
Во время службы в армии РФ он был командиром в 154-м отдельном комендантском преображенском полку, который был возрожден российским диктором Владимиром Путиным в 2013 году, за год до нападения на Украину, захват Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей.
"Это визитная карточка России, лицо режима. Полк активно помогает развитию группировки "Юнармия" (современный "hitlerjugend"). Личная гордость Путина - полк, принимающий главное участие во всех важнейших событиях фашистского государства современности", - обращает внимание Майборода.
Пианист Корчагин также преподает в Государственной российской академии музыки, в институте музыки им. Гнесиных.
В открытом доступе в интернете - фотографии со службы Корчагина в ВС РФ, его интервью с рассказами об армейских буднях. На снимках он с "георгиевской лентой" также позирует на фоне Кремля.
Корчагин во время службы в армии РФ, и скрин с интервью (фото из соцсетей)
Музыковеды призывают организаторов конкурса им. Горовица пересмотреть ситуацию с участием российского пианиста, и подчеркивают, что "рашистским музыкантам не место на украинском конкурсе".
В то же время представители конкурса никак не комментируют участие россиянина. Параллельно пользователи сети оставляют возмущенные комментарии, называют ситуацию "позором" и "абсурдом".
Фото: скрин комментариев facebook.com/horowitzpianocompetition / facebook.com/stas.nevmerzhytskyi / facebook.com / Максим Майборода
Ранее сообщалось, что в Латвии уволили известную скрипачку, потому что она не захотела играть российскую музыку.
Также мы писали о том, что вокруг представительницы Чехии на Евровидении разгорается громкий скандал.