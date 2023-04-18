В украинском конкурсе пианистов участвует россиянин, служивший в армии во время войны: что известно

Проведение конкурса, который утверждает Минкульт, в этом году организаторы перенесли в Швейцарию в Женеву из-за полномасштабной военной агрессии РФ - в целях безопасности для всех участников мероприятия.

В то же время оказалось, что прием россиян на участие в конкурсе организаторов не смутило.

Так, среди девяти участников третьего тура значится пианист из России Станислав Корчагин. В полуфинале 21 апреля в Женеве он исполнит произведения Рахманинова и Чайковского.

Фото: скрин facebook.com/WFIMC

Что известно о Корчагине

Во время службы в армии РФ он был командиром в 154-м отдельном комендантском преображенском полку, который был возрожден российским диктором Владимиром Путиным в 2013 году, за год до нападения на Украину, захват Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей.

"Это визитная карточка России, лицо режима. Полк активно помогает развитию группировки "Юнармия" (современный "hitlerjugend"). Личная гордость Путина - полк, принимающий главное участие во всех важнейших событиях фашистского государства современности", - обращает внимание Майборода.

Пианист Корчагин также преподает в Государственной российской академии музыки, в институте музыки им. Гнесиных.

В открытом доступе в интернете - фотографии со службы Корчагина в ВС РФ, его интервью с рассказами об армейских буднях. На снимках он с "георгиевской лентой" также позирует на фоне Кремля.

Корчагин во время службы в армии РФ, и скрин с интервью (фото из соцсетей)

Молчание организаторов конкурса и реакция сети

Музыковеды призывают организаторов конкурса им. Горовица пересмотреть ситуацию с участием российского пианиста, и подчеркивают, что "рашистским музыкантам не место на украинском конкурсе".

В то же время представители конкурса никак не комментируют участие россиянина. Параллельно пользователи сети оставляют возмущенные комментарии, называют ситуацию "позором" и "абсурдом".

Фото: скрин комментариев facebook.com/horowitzpianocompetition / facebook.com/stas.nevmerzhytskyi / facebook.com / Максим Майборода