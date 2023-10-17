Зинченко обошел Роналду: стоит дороже, бегает быстрее

Александр Зинченко молодой и перспективный футболист. В свои 26 лет уже успел обойти легендарного Криштиану Роналду. Как по ценнику, так и по качеству игры.
РБК-Украина (проект Styler), опираясь на видео букмекерской компании Pariwin в Instagram, рассказывает, сколько клубы готовы заплатить за обоих футболистов.
Криштиану Роналду несомненно легенда мирового футбола. За его профессиональной игрой можно наблюдать вечно, поскольку он действительно маэстро.
За свою карьеру Криштиану сменил не много клубов, но играл в самых популярных и сильных. "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Ювентус", "Ан-Наср".
О его успехах на чемпионатах мира можно говорить вечно. Он пример для каждого юного и молодого футболиста, поскольку Роналду настоящий профессионал.
Конечно, если сравнивать с Криштиану Зинченко, может показаться, что этого делать не стоит, ведь Александр еще не успел поиграть во многих мировых клубах, но может похвастаться успехами, ведь был игроком таких клубов, как: "Шахтер", "Уфа", "Манчестер Сити" и "Арсенал".
Зинченко обошел Роналду (фото: instagram.com/zinaxvlada)
И все же сейчас Зинченко находится на более высокой позиции в мире футбола. На видео, которое снимали Pariwin, можно увидеть большую разницу в ценнике футболистов.
Например, за Зинченко клубы готовы отдать 42 міллиона евро. А вот Роналду уже оценивают в 15 міллионов евро.
Разница велика, но Александр и младше. Он быстрее и по результатам опроса, эпоха Роналду уже завершается, поскольку он не так быстр и ловок.
Тем более что за последние два года Александр совершил невероятный прорыв в своей карьере. Он стал игроком "Арсенала". Выступает за сборную Украины и показывает невероятные результаты.
Поэтому не удивительно, что даже болельщики на первое место по сравнению с Зинченко и Роналду выбирают молодого украинского и очень перспективного футболиста.
Ранее мы рассказывали о том, что Роналду светит до 99 ударов кнутом из-за "прелюбодеяния" в Иране.
А также писали о том, что лидер сборной Украины стал отцом.