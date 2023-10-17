Зинченко обошел Роналду: стоит дороже, бегает быстрее

Разница между Зинченко и Роналду

Криштиану Роналду несомненно легенда мирового футбола. За его профессиональной игрой можно наблюдать вечно, поскольку он действительно маэстро.

За свою карьеру Криштиану сменил не много клубов, но играл в самых популярных и сильных. "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Ювентус", "Ан-Наср".

О его успехах на чемпионатах мира можно говорить вечно. Он пример для каждого юного и молодого футболиста, поскольку Роналду настоящий профессионал.

Конечно, если сравнивать с Криштиану Зинченко, может показаться, что этого делать не стоит, ведь Александр еще не успел поиграть во многих мировых клубах, но может похвастаться успехами, ведь был игроком таких клубов, как: "Шахтер", "Уфа", "Манчестер Сити" и "Арсенал".





Зинченко обошел Роналду (фото: instagram.com/zinaxvlada)

Стоимость Александра Зинченко и Криштиану Роналду

И все же сейчас Зинченко находится на более высокой позиции в мире футбола. На видео, которое снимали Pariwin, можно увидеть большую разницу в ценнике футболистов.

Например, за Зинченко клубы готовы отдать 42 міллиона евро. А вот Роналду уже оценивают в 15 міллионов евро.

Разница велика, но Александр и младше. Он быстрее и по результатам опроса, эпоха Роналду уже завершается, поскольку он не так быстр и ловок.

Тем более что за последние два года Александр совершил невероятный прорыв в своей карьере. Он стал игроком "Арсенала". Выступает за сборную Украины и показывает невероятные результаты.

Поэтому не удивительно, что даже болельщики на первое место по сравнению с Зинченко и Роналду выбирают молодого украинского и очень перспективного футболиста.