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Украинский суперфуд. Как приготовить квашеную капусту быстрого посола

Рецепт быстрой квашеной капусты (фото: Консервація. Кулінарія)
Автор: Styler

Квашеная капуста - это настоящий украинский суперфуд и кладезь витаминов, ведь такие продукты очень полезны для кишечника. Приготовить ее просто и быстро, а наслаждаться вкусом вы сможете целыми днями.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Консервация. Кулинария".

Ингредиенты

  • капуста белокочанная - 300 г
  • морковь 0 200 г
  • лук репчатый - 3 штуки
  • чеснок - 2-3 зубчика
  • Уксус 9% - 1,5 ст.л

Для рассола:

  • вода - 0,5 л
  • сахар - 5 ст.л
  • соль - 2 ч. ложки
  • душистый перец горошек - 15 штук
  • лавровый лист - 3 штуки
  • перец острый - 1 стручок

Рецепт приготовления

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Морковь почистите, промойте и натрите на крупной терке. Лук очистите, ополосните холодной водой и нарежьте кольцами.

В банке выкладывайте слоями: часть капусты, чтобы она закрывала дном банки, затем часть моркови и лук. Таким же образом выложите слоями остальные овощи.

Чеснок очистите, порежьте пластинками, выложите последним слоем. Налейте в банку с овощами рассол. Приятного аппетита!

 

Читайте также, когда лучше квасить капусту в ноябре.

А также сообщали, кому нельзя есть квашеную капусту.

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