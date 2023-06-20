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Украинский певец устроил скандал на стендап-шоу из-за шуток о геях (видео)

МELOVIN покинул шоу "Біографія" из-за шуток о геях (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский певец и представитель на Евровидении 2017 года МELOVIN покинул съемочную площадку стендап-шоу "Біографія", даже не попрощавшись. Скандал произошел из-за шуток о представителях ЛГБТ-сообщества.

Об этом артист рассказал в видео на своей странице в Instagram.

Что произошло между комиками и певцом

Певец MELOVIN был заявлен гостем на стендап-шоу "Біографія", однако съемки закончились скандалом, ведь Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN) просто покинул зал, не попрощавшись.

На следующее утро он эмоционально обратился в своих соцсетях к сообществу, объясняя свой поступок. Причиной скандала стали шутки о геях.

"Если бы речь шла только обо мне - это одно. Но при мне оскорбляли всех представителей сообщества, таких же полноправных украинцев. Людей, которые мне не безразличны. И интересы которых я достаточно давно защищаю. Присутствовать на шоу, где при мне оскорбляют целый слой, где пропагандируют нетерпимость к инаковости?" - задает риторический вопрос знаменитость.

Музыкант напомнил, что именно сейчас весь мир отмечает месяц прайда или месяц гордости. И именно этот факт делает инцидент еще более досадным для него:

"То есть мировые бренды объявляют поддержку ЛГБТК+ сообществу, узнаваемые логотипы становятся радужными. А четверо ребят из Украины, моих ровесников, пробуют унизить тех, кто только борется за право на честность. Поразительный контраст, вам не кажется?" - говорилось в его видео.

Следом за видеообращением, на странице артиста появилась нарезка из шуток, которые его возмутили. Поддержали его позицию и многочисленные комментарии под постом.

  • "Це був мій, мабуть, найкрінжовіший досвід. Купити квиток, щоб пів години від початку вислуховувати, що я г*мно і бути меловінатором - це соромно. Таке собі".
  • "І така колосальна різниця між тобою і тими чотирма… У всьому".
  • "Для мене стендап - це завжди брудно. За весь час я не побачила жодного нормального стендапера. Там або сексизм, або гомофобія. Стендап - це не про гумор, це просто сміттєвий бак для стереотипів".
  • "Тобто стендап в їх розумінні - це знущання з гостя? Ну це відстій".
  • "Жарти жартами, але хлопці зашкварились. Це вже занадто, покликати людину на шоу і займатися справжнім цькуванням…"

А вот увидим в эфире тот скaндaльный эпизод "Біографії" - нынче неизвестно.

К слову, ранее ЛГБТ-военный рассказал, как в ВСУ реагируют на геев и лесбиянок.

Читайте также, зачем Украине принятие однополых браков во время войны.

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ЛГБТMELOVIN