Украинский певец устроил скандал на стендап-шоу из-за шуток о геях (видео)

Украинский певец и представитель на Евровидении 2017 года МELOVIN покинул съемочную площадку стендап-шоу "Біографія", даже не попрощавшись. Скандал произошел из-за шуток о представителях ЛГБТ-сообщества.
Об этом артист рассказал в видео на своей странице в Instagram.
Певец MELOVIN был заявлен гостем на стендап-шоу "Біографія", однако съемки закончились скандалом, ведь Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN) просто покинул зал, не попрощавшись.
На следующее утро он эмоционально обратился в своих соцсетях к сообществу, объясняя свой поступок. Причиной скандала стали шутки о геях.
"Если бы речь шла только обо мне - это одно. Но при мне оскорбляли всех представителей сообщества, таких же полноправных украинцев. Людей, которые мне не безразличны. И интересы которых я достаточно давно защищаю. Присутствовать на шоу, где при мне оскорбляют целый слой, где пропагандируют нетерпимость к инаковости?" - задает риторический вопрос знаменитость.
Музыкант напомнил, что именно сейчас весь мир отмечает месяц прайда или месяц гордости. И именно этот факт делает инцидент еще более досадным для него:
"То есть мировые бренды объявляют поддержку ЛГБТК+ сообществу, узнаваемые логотипы становятся радужными. А четверо ребят из Украины, моих ровесников, пробуют унизить тех, кто только борется за право на честность. Поразительный контраст, вам не кажется?" - говорилось в его видео.
Следом за видеообращением, на странице артиста появилась нарезка из шуток, которые его возмутили. Поддержали его позицию и многочисленные комментарии под постом.
А вот увидим в эфире тот скaндaльный эпизод "Біографії" - нынче неизвестно.
К слову, ранее ЛГБТ-военный рассказал, как в ВСУ реагируют на геев и лесбиянок.
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