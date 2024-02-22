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Украинским пенсионерам сделали заявление о "блокировании" карт

Четверг 22 февраля 2024 09:55
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Украинским пенсионерам сделали заявление о "блокировании" карт Фото: Пенсионерам сделали заявление по поводу банковских карт (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинские пенсионеры должны понимать, что значит блокировка банковской карты. Это вовсе не означает отмену выплат, ПФУ просто замораживает средства.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на Минсоцполитики.

Что нужно знать пенсионерам

Если пенсионер, внутренне перемещенное лицо, зарегистрированное как ВПЛ до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев) и на карте отсутствует движение средств, его пенсия продолжает начисляться.

Однако до решения обстоятельств, связанных с отсутствием движения средств на карте, пенсия не перечисляется на карточный счет.

Это обусловлено тем, что многие пенсионеры из числа ВПЛ, зарегистрированные до 24.02.2022 года, проживают на временно оккупированных территориях. В такой ситуации государство не может оперативно получить информацию о доступе держателя к карте и его живости, поскольку в условиях войны риски потери связи с людьми значительно увеличиваются.

Следовательно, для продолжения выплаты пенсии такому лицу государству нужно подтверждение того, что пенсионер жив и самостоятельно пользуется карточкой. До получения подтверждения пенсия начисляется, но не перечисляется на карту.

Когда пенсионер подтверждает свое лицо, начисленные суммы перечисляются на его счет. Важно отметить, что информация о возможной блокировке карты не соответствует действительности.

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