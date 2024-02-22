Украинским пенсионерам сделали заявление о "блокировании" карт

Украинские пенсионеры должны понимать, что значит блокировка банковской карты. Это вовсе не означает отмену выплат, ПФУ просто замораживает средства.

Что нужно знать пенсионерам

Если пенсионер, внутренне перемещенное лицо, зарегистрированное как ВПЛ до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев) и на карте отсутствует движение средств, его пенсия продолжает начисляться.

Однако до решения обстоятельств, связанных с отсутствием движения средств на карте, пенсия не перечисляется на карточный счет.

Это обусловлено тем, что многие пенсионеры из числа ВПЛ, зарегистрированные до 24.02.2022 года, проживают на временно оккупированных территориях. В такой ситуации государство не может оперативно получить информацию о доступе держателя к карте и его живости, поскольку в условиях войны риски потери связи с людьми значительно увеличиваются.

Следовательно, для продолжения выплаты пенсии такому лицу государству нужно подтверждение того, что пенсионер жив и самостоятельно пользуется карточкой. До получения подтверждения пенсия начисляется, но не перечисляется на карту.

Когда пенсионер подтверждает свое лицо, начисленные суммы перечисляются на его счет. Важно отметить, что информация о возможной блокировке карты не соответствует действительности.