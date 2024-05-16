Украинские ветераны поддержат Александра Усика в "Битве за свет"

Среди ветеранов вернувшиеся на свои рабочие места с фронта шахтеры и энергетики ДТЭК металлурги и горняки Метинвеста и защитники Мариуполя в рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали".

Напомним, совместная кампания #БитваЗаСвіт Олександра Усика и ДТЭК призвана акцентировать внимание международного сообщества на критическом положении энергетического сектора Украины и призвать к срочной технической помощи для всех украинских энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, к следующей зиме.