Украинские школьники будут учиться 12 лет? В МОН говорят, что "это решит все вопросы"

По словам главы Государственной службы качества образования Украины Руслана Гурака, переход на 12-летнюю систему школьного образования задекларирован в законодательстве. Это значит, что рано или поздно он все равно произойдет.

Согласно реформе новой украинской школы (НУШ), это планировалось на 2027 год, однако Гурак считает, что это можно сделать и в 2024 году.

"Это решит все наши вопросы. Мы сможем сбалансировать образовательную программу таким образом, чтобы учесть все пропущенные занятия (из-за воздушных тревог, отсутствия электроэнергии, отсутствия интернета), учесть переходный период на каждом уровне и сможем подготовиться к 2027 году - к полноценному внедрению профильной старшей школы", - сказал Гурак.

Введение 12-летнего обучения в школах поможет восполнить пробелы в образовании маленьких украинцев (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Он считает, что принять такое кардинальное решение дешевле, чем финансировать несколько менее глобальных проектов в сфере образования. Однако не менее важную роль играет и отношение участников образовательного процесса.

"Если ученик не чувствует ответственности, если учитель в нынешних условиях не чувствует ответственности за уровень образования, то потуги только государства, только Министерства образования или только депутатов, которые напишут хорошие изменения в законы, не будут иметь абсолютно никакого результата", - объясняет политик.

Поэтому, по мнению чиновника, каждый должен почувствовать свою ответственность за результаты обучения. Только тогда украинцы смогут увидеть реальные результаты и изменения в учебе.

Главная проблема в образовании сегодня

Напомним, что 21 марта в Украине избрали нового министра образования. Преемником Сергея Шкарлета стал Оксен Лесной.

По словам министра, основная проблема в украинском образовании - это формирование толерантности к коррупции уже на этапе получения образования.

"Коррупция - это то, что терпится глубоко в сознании нашего человека. И это те вещи, которые можно убрать только посредством образования на протяжении всего образовательного процесса", - пояснил он.

Он отметил, что абитуриенты и студенты также сталкиваются с системой коррупции в вузах.