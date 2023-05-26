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Украинские школы присоединятся к системе охраны полиции: что это означает

Что такое система охраны полиции (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Школы Украины планируют присоединить к системе охраны полиции. Согласно этой программе, в учебных заведениях разместят пульты быстрого реагирования, камеры наблюдения и другие средства, которые помогут создать алгоритм действий в случае угроз.

Об этом сообщают на портале Osvita.ua.

Что это означает

Министр внутренних дел Игорь Клименко во время совещания по завершению 2022/23 учебного года и подготовки учебных заведений к 2023/24 учебному году сообщил, что МВД совместно с МОН подготовили изменения в правительственное постановление по включению учебных заведений всех форм собственности в систему охраны полиции.

В частности, речь идет об оборудовании школ камерами наблюдения, пультами охраны и т.д.

Таким образом, будут созданы алгоритмы действий в случае возникновения угрозы для участников образовательного процесса. К тому же, учебные заведения будут должны создать так называемые "паспорта безопасности" своей школы.

Как начнется учебный год 2023/24

Министр образования Оксен Лесной выражает надежду, что офлайн обучение все-таки начнется со следующего учебного года, однако отмечает, что в этом есть и определенные риски.

"Часть людей уехали за границу, и как показывает мировая практика, возвращаются далеко не все. Поэтому есть такой риск, что когда выйдем в офлайн, потеряем часть студентов и часть преподавателей", - рассказал он.

Глава МОН добавляет, что сегодня образовательные потери очень большие, в том числе и в социальном развитии подростков.

"Откуда все наши друзья? В основном из университета. Там формируются сообщества, идентичность личности, укореняется система взаимодействия, оттачиваются все мягкие навыки. Я не знаю, имею ли право как министр образования давать такие оценки. Но еще до того, как стал министром, боялся, что мы получим утраченное поколение", - объяснил он.

В МОН надеются компенсировать все потери различными методами работы с учениками и студентами.

Раньше мы рассказывали, как проходит процедура тестирования НМТ.

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