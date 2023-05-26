Украинские школы присоединятся к системе охраны полиции: что это означает

Школы Украины планируют присоединить к системе охраны полиции. Согласно этой программе, в учебных заведениях разместят пульты быстрого реагирования, камеры наблюдения и другие средства, которые помогут создать алгоритм действий в случае угроз.
Об этом сообщают на портале Osvita.ua.
Министр внутренних дел Игорь Клименко во время совещания по завершению 2022/23 учебного года и подготовки учебных заведений к 2023/24 учебному году сообщил, что МВД совместно с МОН подготовили изменения в правительственное постановление по включению учебных заведений всех форм собственности в систему охраны полиции.
В частности, речь идет об оборудовании школ камерами наблюдения, пультами охраны и т.д.
Таким образом, будут созданы алгоритмы действий в случае возникновения угрозы для участников образовательного процесса. К тому же, учебные заведения будут должны создать так называемые "паспорта безопасности" своей школы.
Министр образования Оксен Лесной выражает надежду, что офлайн обучение все-таки начнется со следующего учебного года, однако отмечает, что в этом есть и определенные риски.
"Часть людей уехали за границу, и как показывает мировая практика, возвращаются далеко не все. Поэтому есть такой риск, что когда выйдем в офлайн, потеряем часть студентов и часть преподавателей", - рассказал он.
Глава МОН добавляет, что сегодня образовательные потери очень большие, в том числе и в социальном развитии подростков.
"Откуда все наши друзья? В основном из университета. Там формируются сообщества, идентичность личности, укореняется система взаимодействия, оттачиваются все мягкие навыки. Я не знаю, имею ли право как министр образования давать такие оценки. Но еще до того, как стал министром, боялся, что мы получим утраченное поколение", - объяснил он.
В МОН надеются компенсировать все потери различными методами работы с учениками и студентами.
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