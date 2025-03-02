Украинские фамилии, которые расскажут о ваших предках больше, чем вы думаете

Украинские фамилии - это отражение истории, традиций и даже личных черт людей, которые их получали. Часто они формировались по профессии, месту жительства или характерными особенностями предков.

Но были и такие родовые имена, которые прямо указывали на поведение их носителей. В древности мужчин, которые славились своим нравом к любовным приключениям, могли наделить фамилиями, которые намекали на их распущенность. Некоторые из таких фамилий сохранились и по сей день.

Бабій

Фамилия Бабий хорошо известна многим украинцам и встречается довольно часто. Она происходит от слова "баба" и, очевидно, указывала на мужчин, которые имели пристрастие к женскому обществу.

Сегодня насчитывается 15 403 носителя этой фамилии, и она занимает 155-е место по распространенности в Украине. Чаще всего ее можно встретить в Приднестровье, в частности в Тальновском районе Черкасской области. Также Бабії проживают в Киеве, Хмельницком, Львове, Тернополе и Виннице.

Кохан

Еще одна интересная фамилия, которая могла принадлежать мужчинам со страстным характером, - Кохан и все производные от нее. Очевидно, оно происходит от слова "любить" и намекало на человека, который имел талант очаровывать сердца.

Сегодня известно 5 102 носителя этого родового имени, а по распространенности оно занимает 694-е место. Больше всего представителей фамилии Кохан живет на Закарпатье, особенно в Мукачевском районе. Также они проживают в Киеве, Харькове и Львове.

Огир

Фамилия Огир - еще один яркий пример того, как когда-то отмечали мужчин с разгульным поведением. В древности слово "огир" означало половозрелого самца лошади, и, очевидно, именно эта ассоциация стала основанием для предоставления такой фамилии мужчинам с чрезмерной страстью.

Сейчас в Украине насчитывается всего 209 носителей этой фамилии, поэтому она является довольно редкой - занимает 23 033-е место по распространенности. Больше всего его носителей проживает на Полтавщине, в частности в Козельщинском районе. Также эту фамилию можно встретить в Кременчуге, Горишних Плавнях и Хоришках.

Голуб

Фамилия Голуб может ассоциироваться с миролюбием и спокойствием, однако в некоторых случаях она могла намекать на мужчину, который легко находил общий язык с женщинами. Ведь голуби в народных верованиях часто символизируют не только верность, но и чувственность и нежность в отношениях.

В Украине носителями этой фамилии являются более 12 000 человек, больше всего их проживает в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях.

Ласий

Фамилия Лаий может казаться связанной с любовью к еде, однако она также могла намекать на человека, который имел "ласий" взгляд на женщин. В древности подобные характеристики часто ложились в основу родовых имен.

Сейчас эта фамилия достаточно редкая, и ее носители преимущественно проживают в центральных и западных регионах Украины.

Журавель

Фамилия Журавль часто ассоциируется с мигрирующими птицами, но в некоторых случаях могла намекать на человека, который не задерживался надолго на одном месте - ни в жизни, ни в отношениях.

В народных песнях журавли часто символизируют тоску по дому, но также могут олицетворять романтических искателей приключений. Эта фамилия достаточно распространена в Украине, особенно в северных и центральных регионах.

Лебедь

Фамилия Лебедь традиционно воспринимается как символ верности, поскольку эти птицы выбирают себе пару на всю жизнь. Однако в отдельных случаях так могли называть мужчин, которые имели нежный и чувственный характер, привлекающий внимание женщин. Эта фамилия также достаточно распространена, ее носители чаще всего встречаются в Киевской, Одесской и Полтавской областях.

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