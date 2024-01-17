Украинские полярники показали тюленя, который "собирает в гарем до 100 самок": невероятные фото

Южный морской слон

По словам специалистов, это чемпион среди антарктических тюленей по размеру тела, глубине ныряния и "численности гарема".

Взрослые слоны могут достигать 6 метров в длину и набирать вес до 5 тонн. Из-за такого размера, формы тела и "хобот" у самцов (кожаный мешок на носу) они и получили свое название.

За добычей ныряют на глубину 400-1000 метров, но могут погружаться и на 2400 метров. Там охотятся на кальмаров и рыб, выслеживая их своими гигантскими черными глазами.

Самцы производят много тестостерона и могут собирать в гарем до 100 самок, за которых часто сражаются между собой. Однако так бывает не у всех.

Полярники отметили, что возле станции "Академик Вернадский" морские слоны - не частые гости.

Однако однажды к полярникам самка пришла на причал и задремала в лодке.

Южный морской слон (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Тюлень росса

Это наименее исследованный тюлень Антарктики, о котором известно очень мало.

1980-х этот вид считался едва ли не единственным, что вымирал по естественным причинам. Однако потом оказалось, что с ним все хорошо, он просто живет в труднодоступных для людей районах.

Такого тюленя последний раз видели в 2020 году в 200 км к югу от украинской станции.

Тюлень росса (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Субантарктический морской котик

Единственный представительных ушастых или "ложных" тюленей. Такие тюлени легче и быстрее всех передвигаются по суше, поэтому проводят там много времени.

Они любят каменистые ровные участки. Умеют залезать достаточно высоко, поэтому на них можно встретить даже среди скал.

Морские котики очень игривые и эмоциональные. Обладают специфическим резким запахом, который используют, чтобы распознать друг друга.

Охотятся преимущественно ночью. В районе станции "Академик Вернадский" приплывают в конце антарктического лета, а зимой мигрируют в Субантарктику.

Субантарктический морской котик (фото: facebook.com/AntarcticCenter)