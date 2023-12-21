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Украинские фильмы с новогодней атмосферой

Украинские новогодние фильмы (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Новогодние фильмы - это нечто особенное, что дарит праздничную семейную атмосферу и хорошее настроение. А украинские рождественские ленты передают наши традиции и реалии.

РБК-Украина (проект Styler) собрал для вас свой сборник украинских новогодних фильмов.

Приключения S Николая

Сюжет разворачивается в красивых украинских Карпатах вокруг простого школьника Артема накануне любимого детского праздника - Дня Святого Николая.

Он неожиданно появляется в жизни парня, но на самом деле это вор в костюме волшебника. Главному герою вместе с сестрой-подростком и местными детьми придется проявить настоящую смелость, чтобы победить вора и спасти настоящего Николая.

 

Только чудо

Фильм рассказывает историю юноши, по имени Северин, рискуя собой, спасает жизнь отцу. Парню придется бороться с фантастическими зверями и плохими ребятами и одержать победу и сердце любимой Софии.

 

Адская хоругва

Это сказочный фильм о казаках, годами защищавших народ Украины и являвшихся настоящими героями своего времени. История ада и рая, Рождества и нечистой силы, когда Дьявол хочет сломать систему и начать забирать казаков в ад, но все не так просто.

 

Все будет Ок. Новогодняя сказка для взрослых

История фильма рассказывает о девушке Лизе, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации. Она потеряла бизнес, который доставлял ей удовольствие, ее покинул любимый. На ее шее сидит эксцентричная мама, которая не работает и даже не собирается искать работу. Оказавшись наедине со своими проблемами, психологическое состояние Лизы находится фактически "на волоске".

 

Ангелы чудятся

По сюжету три главных героя идут колядовать и поют традиционной народной колядки "Бог ся рождает". Но проблема в том, что колядуют они, преследуя цель заработать денег не совсем честным путем.

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