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Украинское этно и современные тренды. Саша Зарицкая в роскошном вышитом платье поражает изысканностью (фото)

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Юлия Любченко

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая виртуозно совмещает украинское этно и современные тренды. И речь не только о ее песнях, но и о гардеробе.

РБК-Украина (проект Styler) показывает вам новый стильный образ Саши в вышитой сорочке, которым певица поделилась в своем Instagram.

Как видим, на фото Зарицкая позирует в изысканном черном платье с кружевом в технике "Ришелье" и большим бантом на талии из коллекции "Воспоминания" от бренда EmbroideredGem.

"В этом платье хороша к бешенству... Я будто снова верю в сказку. И понимаю, сейчас - это тяжело. Но в сердце играет птичка", - написала Саша.

Зарицкая на стиле (фото: Анастасия Павлюк)

Известно, что на создание этого платья дизайнер Наталью Кириченко и эксперта по нематериальному культурному наследию Ярину Сизик вдохновили праздничные семейные фотографии украинцев начала ХХ века.

Благодаря многолетнему опыту госпожи Ярины команде бренда удалось соединить современные модные тенденции и аутентичные элементы национального костюма.

Центральным элементом платья стал Сумской бант - броский аксессуар, который любили модницы всей страны.

«Мы много лет работаем над популяризацией украинских традиционных техник, постоянно ищем новые интересные решения для вышитой одежды. Счастлива, что наши вещи появляются в гардеробах таких красивых и талантливых представителей молодежи, как Зарицкая. За ними будущее и это будущее имеет украинское звучание", - комментирует дизайнер.

Александра Зарицкая (фото: Анастасия Павлюк)

Ранее мы писали о том, что лидер группы KAZKA рассказала, действительно ли зарабатывает на музыке.

Также читайте наш материал о том, как любимый делал предложение Александре Зарицкой.

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KAZKAтрендисукня