Украинская телезвезда снялась топлесс и ответила, для чего набирает вес (фото)

44-летняя бывшая телеведущая и модель Валерия Крук, также известная как Кульбаба, порадовала поклонников фотографией топлесс и ответила, для чего набирает вес.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Валерия Крук сказала, для чего набирает вес

По словам модели, она любит себя стройной, однако ей захотелось стать более "аппетитной".

"Сейчас я на наборе, и мне пипец как сложно это дается! Не физически, нет! Морально! Потому что я себя люблю стройной! Это мой вкус! Но решила построить свое тело другим путем: ну с очень аппетитными ягодицами, спиной, плечами и прокачанными руками!", - поделилась звезда.

Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

"Поэтому терплю свою трансформацию и ищу красоту в каждом шаге. Даже сейчас, когда я 60 кг", - отметила блогерша.

Также Валерия посоветовала женщинам, которые хотят иметь "прокачанное рельефное тело", сначала набрать килограммы.

"Но не просто наесться, еще и тренироваться надо хорошо с весом. И только потом начать "сливаться" и худеть! Что мы получим в результате: прокачанное рельефное тело с желаемыми формами, но стройное там, где надо!", - написала Крук.

Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

"Для тех девушек, кто не желает иметь выдающиеся формы, как у Джей Ло, можно обойтись без набора веса! Тренироваться, худеть, подсушиваться и главное, тоже иметь красивый рельеф", - подытожила теледива.

Напомним, Валерия Крук была неоднократно признана самой сексуальной телеведущей Украины.

Еще будучи студенткой, она пользовалась огромной популярностью: неоднократно побеждала на конкурсах красоты и участвовала в фотосессиях для известных глянцев.

Валерия Крук (фото: instagram.com/valeriyakruk)

Однако впоследствии Валерия получила химические ожоги, которые затронули более 30% ее тела.

У звезды было несколько неудачных попыток пересадки кожи, что привело к появлению множества шрамов вследствие постоянных хирургических вмешательств.

Чтобы прикрыть эти шрамы, знаменитость решила сделать татуировку на всю руку. Этот рисунок стал ее особенностью, благодаря которой женщина стала известной ведущей.