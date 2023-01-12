"Украинская команда" показала, как уничтожают вражескую технику отечественные дроны-камикадзе: видео

"Благодаря вашим донатам мы смогли собрать более 2 миллионов гривен и заказать у отечественных производителей 14 коптеров, которые необходимы для выполнения задач Центром специальных операций. В канун Нового года дроны-камикадзе отправились из Винницы на передовую, на одно из самых горячих направлений, и уже успешно курят". технику россиян", - говорится в сообщении.

Военные записали видео, как дроны-камикадзе уничтожают врагов и их технику.

"С помощью этих коптеров мы будем выполнять боевые задачи, защищать нашу Украину и вернемся домой живыми и невредимыми", - говорят бойцы Центра специальных операций.

Как сообщалось, волонтерский штаб "Украинская команда" в декабре объявил сбор "На злых птиц" - отечественные дроны-камикадзе, помогающие украинским бойцам уничтожать технику кафиров.